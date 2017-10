Sexshop klijentela - poslovna lekcija

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Zbog naslova poruke današnji newsletter će vrlo vjerojatno imati jedan od najvećih “open rate” (postotak otvaranja) ali ujedno i najveći “unsubscribe rate” (postotak odjava s liste) od svog postojanja. Oni koji se lako uvrijede će otići, a oni koji će ostati do kraja vjerujem da mogu “uloviti” jako važnu poslovnu lekciju.No, vratimo se mi na sexshopove i njihovoj ponudi.Vi koji niste do sada zavirili u jedan, znajte kako tu ima stvari kao što su izazovni donji veš, rukavice, gaćice, čarape, kompleti…U kategoriji pomagala mogu se naći različite interpretacije muških i ženskih spolnih organa ali i stvari koje će pomoći u ostvarenju ili produženju erotskog užitka.Često se tu nađu i specijalne kategorije koje se fokusiraju na pomagala, odjeću i sadržaje koji su fokusirani na jedan dio tijela ili jedan specifičan odnos ili neki deseti fetiš.Muška populacija je ta koja troši novce, muška populacija je ta koja satima i danima bira najbolji komplet, muška populacija je ta koja mašta kako će njihova partnerica barem na trenutak postati kao model sa slike, muška populacija je ta koja puno ne razmišlja racionalno kada treba platiti…se luda stvar i ponekad ih teško kontrolirati kao i seksualni nagon, a to sexshopovi jako dobro koriste.No, da ne ostanemo samo na tome.p.s. U poplavi previše sexshopova gotovo neminovno dolazi do rata cijenama te je danas teško opstati na tržištu kao “još jedan shop”, no ako razmišljate ipak zaći u takve vode, onda vam je dobra strategija da se usko specijalizirate za jedno područje (čitaj: fetiš) i riješit ćete se hrpu problema, a ujedno i privući najbolje / najlojalnije kupce.