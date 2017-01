Shellac i Conor Oberst prvi izvođači festivala SuperUho

Organizator o izvođačima:

Shellac je energični rock trojac predvođen legendarnim Steveom Albinijem, a koji je svojim vizionarskim idejama iz korijena mijenjao zvuk onoga što je do prije 30 godina bilo znano kao rock glazba.

Conor Oberst je druga zvijezda ovogodišnjeg festivala, kantautor najpoznatiji kao gitarist, pjevač i skladatelj popularnih Bright Eyes. Nakon što je zamrznuo Bright Eyes 2008. objavljuje album 'Conor Oberst', a Rolling Stone ga proglašava kantautorom godine. Otad je nanizao pet albuma od kojih posljednji u listopadu objavljeni 'Ruminations' promovira na turneji u sklopu koje će svratiti i do Primoštena. Kao treće ime, iz Splita dolazi Gracin, vanserijski kantautor koji iza sebe ima u vlastitoj produkciji objavljen hvaljeni album 'Mono', a s bendom radi na novom albumu.

Američki rokeri Shellac i kantautor Conor Oberst prvi su izvođači potvrđeni za festival SuperUho čije će se četvrto izdanje održati od 7. do 9. kolovoza u Primoštenu. Osim ovih poznatih stranaca, potvrđen je i nastup splitskog kantautora Gracina.Ulaznice po cijeni od 220 kuna mogu se kupiti do 18.3., a do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 90 kuna. Nakon toga ulaznica će biti 250 kuna do 18.6., 290 kuna do 7.8. te 320 kuna na ulazu. Cijene kamperskih ulaznica nakon isteka razdoblja prodaje drugog promotivnog paketa će biti 120 kuna do 18.6. te 150 kuna do 9.8. Kao i prošlih godina, na svim će ključnim lokacijama festivala biti dostupan besplatan wi-fi zahvaljujući Iskonu.