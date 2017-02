Sigur Ros najesen u Zagrebu

Ulaznice



Fan club pretprodaja kreće kroz Sigur Ros stranicu - sigur-ros.co.uk - već u ponedjeljak 6. veljače u 10:00.

Redovna prodaja počinje u četvrtak, 9. veljače u 9:00, a u ponudi će se naći ulaznice za slobodno stajanje u Parteru te slobodno sjedenje na Tribinama.

Ulaznice za parter iznose 220 kn do 2. travnja te 240 kn od 3. travnja nadalje.

Ulaznice za tribine iznose 250 kn do 2. travnja te 270 kn od 3. travnja do koncerta.

Službena prodajna mjesta:

 Dirty old shop, Tratinska 18

 Rockmark, Berislavićeva 13

 Aquarius CD Shop, Varšavska 13

 Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a

 Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

Sigur Ros, islandski post rock prvaci i jedan od najznačajnijih bandova ambijentalne i eksperimentalne glazbe svih vremena premijerno dolaze u Hrvatsku na koncert u Maloj dvorani zagrebačkog Doma sportova u petak 20. listopada. Zagreb je jedini grad regije koji će posjetiti i ujedno posljednja stanica njihove europske turneje.Nakon više od 10 godina bend ide na turneju bez predgrupe, izvodeći poseban An Evening With Sigur Ros program. Koncert se sastoji od 2 dijela, podijeljenih kratkom pauzom. Izvode najznačajnije skladbe svoje karijere, ali i dosad neobjavljene pjesme koje bi se trebale naći na idućem studijskom albumu. Na turneju kreću s kompletnom produkcijom - ozvučenjem, rasvjetom i video-ekranima. Turneju će scenski još jednom dizajnirati stari suradnici benda, Sarah Hopper, Damian Halle i Bruno Poet koji su za prošli rad dobili prestižnu nagradu Knights of Illumination. Ulaznice su 220/250 kuna.Sigur Ros su uz Bjork najuspješniji islandski glazbeni proizvod i bend čiji je svjetski uspjeh teško usporediti s nekom drugom glazbenom karijerom. Bend je do kraja ostao vjeran svojim artističkim uvjerenjima, pa nikada nisu odustali od izvođenja skladbi na islanskom ili Hopelandic jeziku (izmišljen jezik kojim neke skladbe pjeva Jonsi, vokal grupe). Upravo zbog toga bend je postao jedna od najvećih svjetskih live atrakcija koja zatvara najprestižnije svjetske festivale, a i sami pune najveće arene i koncertne dvorane diljem planete.