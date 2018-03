Simple Minds 5.5. u Splitu, ulaz besplatan

Glazba, Hrvatska

Škotski pop-rockeri Simple Minds 5. svibnja će održati koncert na splitskoj plaži Žnjan kojom će Grad Split svečano otvoriti preuređenu plažu. Koncert se održava povodom Svetog Duje, Grad sve plaća pa je ulaz na koncert - besplatan.



Plaža Žnjan će biti preuređena u moderan i funkcionalan prostor koji će u ponudi imati elemente za sve uzraste i profile posjetitelja, uključujući sportske, gastronomske i kulturne sadržaje.



“Najbolji album benda u proteklih nekoliko desetljeća“ piše The Sunday Times o novom studijskom izdanju bend 'Walk Between Worlds'. Simple Minds će u Splitu osim najnovijih pjesama poput 'Magic' i 'Sence Of Discovery', izvesti i dobro poznate rock klasike poput 'Don't You', 'Alive And Kicking', 'Belfast Child', 'All the Things She Said', 'Love Song', 'Let There Be Love' te kultnu pjesmu 'Waterfront'.



Bit će ovo njihov šesti koncert u Hrvatskoj, a u Split se vraćaju nakon punih osam godina kada su nastupili u Spaladium Areni.