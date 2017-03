Spider-Man postaje jedan od Marvelovih 'Osvetnika'

Marvelovim Osvetnicima (Iron Manu, Kapetanu Americi, Hulku, Thoru i drugima) priključuje se i Spider-Man.U novom filmu Spider-Man: Povratak kući glavnu uIogu tumači Tom Holland, a uz njega u filmu nastupaju i Robert Downey Jr. u ulozi Iron Mana, Marisa Tomei kao teta May te Michael Keaton kao glavni negativac The Vulture.Uzbuđen zbog iskustva koje je doživio s Osvetnicima, mladi Peter Parker se vraća kući u kojoj živi s tetom May, a gdje ga pod budnim okom čuva njegov novi mentor Tony Stark. Peter se pokušava vratiti svojoj normalnoj svakodnevnoj rutini, iako ga u tome sprečavaju misli kako se još uvijek mora dokazati kao pravi super-junak. A pravi trenutak za to možda će doći i mnogo ranije nego što se Peter nadao, kada se u gradu pojavi novi zlikovac – The Vulture.Film u kina stiže početkom srpnja ove godine.