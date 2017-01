Stanje na cestama: Zatvoren Maslenički most, može se preko Gračaca

Za sve skupine vozila otvorena je dionica državne ceste DC1 Karlovac-Knin-Split, ukinuti su zimski uvjeti, izvještava HAK u 15:42.Za sve skupine vozila otvorena je i dionica autoceste A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok. Iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, i obrnuto, za sve skupine vozila moguće je voziti i autocestom A1 do čvora Sveti Rok te dalje državnim cestama od Gračaca prema Kninu i Splitu (DC1) ili od Gračaca prema Obrovcu (osim za kamione s prikolicama i tegljače s polu-prikolicama na ovoj cesti).Samo za osobna vozila, u oba smjera, otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica. Autocesta A6 je sada otvorena za osobna vozila u punoj dužini.Iz smjera Rijeke prema Zagrebu te obrnuto za sve skupine vozila moguće je voziti od Rijeke do Delnica starom cestom kroz Gorski kotar (DC3) i dalje autocestom A6 Rijeka-Zagreb od Delnica do Zagreba. Na staroj cesti kroz Gorski kotar (DC3) između Kikovice i Delnica česti su zastoji, zbog većeg broja i teretnih vozila koja prometuju navedenom cestom.Za sav promet, zbog orkanskog vjetra i snježnih zapuha zatvoreni su:A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje,A7 između čvorova Sveti Kuzam i Šmrika,Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene,DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.Samo za osobna vozila otvoreni su:A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica (od 10,40 sati),Paški most (od 07,30 sati),DC25 Gospić-Karlobag.Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za: autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).Snijeg otežava promet povremeno i mjestimice u Lici i Gorskom kotaru, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ne kreću na put bez zimske opreme i, ako je moguće, odgode putovanja.Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina na 2. +300 km u smjeru Zagreba promet teče usporeno, jednim trakom, zbog prometne nezgode. Jak vjetar povremene puše na autocesti A7 od GP Rupa do NP Rupa.Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:Gorski kotar i riječko zaleđe:DC3 Zdihovo-Delnice,DC32 Prezid – Delnice,DC42 Stubica (DC3) – čvor Vrbovsko (A6)-Ljubošina i Ogulinski Hreljin-Josipdol,DC203 Brod na Kupi – Delnice (DC3),DC305 Parg-Čabar,DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja-Šmrika,ŽC5030 Platak-Kamenjak,ŽC5034 Vrbovsko – Ravna Gora –Kupjak,ŽC5032 Crni Lug - Mrzle Vodice -G.Jelenje (D3),ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine,ŽC5068 Hreljin –Zlobin-Fužine,ŽC5191 Sopac (D3) – Mrkopalj – Tuk,ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja,ŽC5094 Bater-Stalak,ŽC5062 Bribir-Lukovo.Za sav se promet zbog snježnih nanosa zatvara ŽC5110 Klenovica-Krmpote-Alan.Zimski su uvjeti na staroj cesti preko Učke i Ćićarije (zabrana je za teretna vozila iznad 7,5t).Lika:DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva,DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić,DC27 Gračac-Zaton Obrovački,DC42 u mjestu Poljanak,DC52 Špilnik-Korenica,DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo,ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac,ŽC5199 Šušanj-Štirovača,sve lokalne i županijske ceste na području Ličko-senjske županije,sve županijske i lokalne ceste na području općina Perušić i Sveti Rok.Zbog snježne vijavice za sav promet zatvorene su:DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac, ŽC59125 Perušić-Čanak.središnja i sjeverozapadna Hrvatska:DC229 Mali Tabor-Miljana-Kumrovec.Dalmacija:DC27 Gračac-Zaton Obrovački.Za sav promet (zbog radova) zatvorene su ceste:DC1 kroz Lučko i Stupnik (od raskrižja s Ventilatorskom ulicom do raskrižja s Ulicom Svetog Benedikta);DC6 Glina-granični prijelaz Dvor (obilazak je Glina (DC37)-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-Dvor);DC64 na dionici Kršan (raskrižje DC64/DC500)-Vozilići;DC34 Valpovo-Josipovac u naselju Petrijevci;DC206 Valentinovo-Petrovsko;DC228 Jurovski Brod-Ozalj-Karlovac u Ozlju.Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama:DC1 u naselju Tušilović te Sinj-čvor Klis Grlo u Dicmu;DC24 Bračak-Bedekovčina;DC28 čvor Cugovec-Sveti Ivan Žabno i Novi Glog-Kenđelovac;DC29 u mjestu Mače;DC8 Jadranskoj magistrali: između Kaštel Starog i Kaštel Gomilice, u Podstrani, na dionici Zaton Doli-Bistrina i kod raskrižja Srebreno,DC75 na južnoj obilaznici Poreča na dionici Vrvari-Bijela;DC225 Zaprešić-Prigorje Brdovečko u Zaprešiću;DC423 na raskrižju Osječke ulice i Ulice Nikole Šubića Zrinskog (DC423) u Slavonskom Brodu;DC303 Rovinjsko Selo-Brajkovići-Kurili.Od 15. studenog 2016. do 15. travnja 2017. obvezna je zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Pod zimskom opremom za vozila najveće dopuštene mase do 3,5t podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.