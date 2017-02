Sting na ljeto u Puli

Engleski pop-rock velikan Sting 26. će srpnja održati koncert u pulskoj Areni, što će biti jedini njegov koncert u regiji, a u Pulu se vraća nakon punih 20 godina.Ulaznice za ovaj ekskluzivni događaj u pulskoj Areni kreću u prodaju 7. veljače 2017., u 9.00 sati, u sustavu Eventima , a s obzirom na to da je turneja rasprodana diljem svijeta, za očekivati je kako će i za hrvatski koncert vladati veliki interes. Samo će najveći obožavatelji, članovi fan kluba Sting.com , imati jedinstvenu priliku kupiti ulaznice u pretprodaji.Na turneji 57th & 9th Stingu će se pridružiti tročlani bend uključujući i njegovog dugogodišnjeg gitarista Dominica Millera, bubnjara Josha Freesea te gitarista Rufusa Millera.Stingov dvanaesti solo album '57th & 9th' prvi je njegov pop-rock projekt u zadnjih deset godina, a snimljen je u samo nekoliko tjedana sa Stingovim dugogodišnjim suradnicima Dominicom Millerom na gitari i Vinniem Colaiutaom na bubnjevima, ali i bubnjarom Joshom Freeseom (članom bendova Nine Inch Nails, Guns ´n´ Roses), gitaristom Lyleom Workmanom i pratećim vokalima iz benda The Lost Bandoleros iz San Antonia.