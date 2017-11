Stotinu filmova u devet dana Zagreb film festivala

Zaista puno filmova na ZFF-u, evo pregledan popis svih:

A) NATJECATELJSKI PROGRAM



GLAVNI PROGRAM: DUGOMETRAŽNI FILMOVI



1. Ali se ženi / Ali’s Wedding; Jeffrey Walker; Australija; 2016.; 110’

2. Božanski red / The Divine Order / Die göttliche Ordnung; Petra Volpe; Švicarska; 2017.; 96’

3. Božja zemlja / God’s Own Country; Francis Lee; UK; 2017.; 104’

4. Ciambra / A Ciambra; Jonas Carpignano; Italija, SAD, Francuska, Švedska; 2017.; 120’

5. Fokstrot / Foxtrot; Samuel Maoz; Izrael, Njemačka, Francuska, Švicarska; 2017.; 113’

6. Muškarci ne plaču / Men Don’t Cry; Alen Drljević; BiH, Hrvatska, Slovenija, Njemačka; 2017.; 100’

7. Nestanak / Disappearance / Napadid shodan; Ali Asgari; Iran, Katar; 2017.; 88’

8. Parižanka / Montparnasse Bienvenüe / Jeune Femme; Léonor Serraille; Francuska; 2017.; 97’

9. Pop Aye; Kirsten Tan; Singapur, Tajland; 2017.; 102’

10. Sezona lova / Hunting Season / Temporada de caza; Natalia Garagiola; Argentina, SAD, Francuska, Njemačka, Katar; 2017.; 105’

11. Skrbnik / Custody / Jusqu'à La Garde; Xavier Legrand, Francuska, 2017., 90’

12. Zavodnik / The Charmer / Charmøren; Milad Alami; Danska; 2017.; 100’

13. Zimska braća / Winter Brothers / Vinterbrødre; Hlynur Pálmason; Danska, Island; 2017.; 94’

14. IZVAN KONKURENCIJE / OUT OF COMPETITION: Žaba / The Frog; Elmir Jukić; BiH, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija; 2017.; 78’



Žiri dugometražnog programa



Peter Brosens, redatelj

Peter Rommel, producent

Lana Barić, glumica



GLAVNI PROGRAM: MEĐUNARODNI KRATKOMETRAŽNI FILMOVI



1. Brucoši / Student Union / Gólyatábor; György Mór Kárpáti; Mađarska; 2016.; 9’

2. Čuvari / Watchkeeping / Budejimas; Karolis Kaupinis; Litva, Belgija; 2017.; 16’

3. Damiana; Andrés Ramírez Pulido; Kolumbija, Brazil; 2017.; 14’

4. Hvala Bogu da smo Britanci / British by the Grace of God; Sean Dunn; SAD, UK; 2017.; 16’

5. Luka / Harbour; Stefanie Kolk; Nizozemska; 2017.; 13’

6. Moja gej sestra / My Gay Sister / Min Homosyster; Lia Hietala; Švedska, Norveška; 2017.; 15’

7. Nevidljivi / Invisible; Amra Mehić; BiH, Mađarska; 2016.; 7’

8. Potrudi se! / Push It!; Julia Thelin; Švedska; 2017.; 8’

9. Svijet u prozoru / The World in Your Window; Zoe McIntosh, Novi Zeland, 2016., 15’

10. Vrijeme rastanka / Time To Go / Koniec widzenia; Grzegorz Mołda; Poljska; 2017.; 15’



GLAVNI PROGRAM: KOCKICE



1. Albaharijeva 19 / 19 Albahari St 10000 Zagreb; Marko Dugonjić; Hrvatska; 2017.; 18’

2. Čistačica / The Cleaning Lady; Matija Vukšić; Hrvatska; 2017.; 12’

3. Kontraofenziva / Counter-offensive; Jakov Nola; Hrvatska; 2017.; 19’

4. Marica; Judita Gamulin; Hrvatska; 2017.; 19’

5. Marija; Juraj Primorac; Hrvatska; 2017.; 29’

6. Naopako / Upside Down; Filip Zadro; Hrvatska; 2017.; 13’

7. Northern Hymn; Tin Žanić; Hrvatska, UK; 2017.; 12’

8. Party; Ivan Stanić; Hrvatska; 2017.; 12’

9. Posljednji bunar / The Last Well; Filip Filković; Hrvatska, Francuska; 2017.; 19’

10. U plavetnilo / Into The Blue; Antoneta Alamat Kusijanović; Hrvatska, Slovenija, Švedska; 2017.; 22’

11. POSEBNA PROJEKCIJA / SPECIAL SCREENING: Kratki izlet / A Brief Excursion; Igor Bezinović; Hrvatska; 2017.; 75’



Žiri kratkometražnog programa i Kockica



Saša Ban, redatelj, prošlogodišnji pobjednik Kockica

Alejo Franzetti, redatelj

Cătălin Cristuţiu, montažer (Najsretnija djevojka na svijetu, Svi u našoj obitelji, Aferim, Kowalski)



PONOVNO S NAMA



1. Bez ljubavi / Loveless / Nelyubov; Andrej Zvjagincev; Rusija, Francuska, Belgija, Njemačka; 2017.; 127’

2. Charleston; Andrei Creţulescu; Rumunjska, Francuska; 2017.; 119’

3. Opčinjen / The Beguiled; Sofia Coppola; SAD; 2017.; 94’

4. Sasvim obična obitelj / The Basics Of Killing / Družinica; Jan Cvitkovič; Slovenija, Srbija; 2017.; 95’

5. Sicilijanska bajka / Sicilian Ghost Story; Antonio Piazza i Fabio Grassadonia; Italija, Francuska, Švicarska; 2017.; 122’

6. Thelma; Joachim Trier; Norveška, Švedska, Francuska, Danska; 2017.; 116’

7. Voli ne voli / Love Me Not; Alexandros Avranas; Grčka, Francuska; 2017.; 102’

8. IZVAN KONKURENCIJE / OUT OF COMPETITION: Ivan; Janez Burger, Slovenija, Hrvatska; 2017.; 95’





Žiri programa Ponovno s nama



Damir Markovina, glumac (HDFD)

Tamara Babun, producentica (HRUP)

Čejen Černić, redateljica (DHFR)



PLUS



1. 6. a / 6A; Peter Modestij; Švedska; 2016.; 61’

2. Charlie / Just Charlie; Rebekah Fortune; UK; 2017.; 99’

3. Lov na muhe / Hunting Flies; Izer Aliu; Norveška, Makedonija; 2016.; 109'

4. Ljeto 1993. / Summer 1993; Carla Simón; Španjolska; 2017.; 96'

5. Vincent / Vincent and the End of the World; Christophe van Rompaey; Belgija, Francuska; 2016.; 121'

6. IZVAN KONKURENCIJE / OUT OF COMPETITION: Lares penatesque; grupa autora; Hrvatska; 2017.; 19'



Žiri programa PLUS



Zagrebački srednjoškolci: Kiša Bizović Grgas, Tamara Ramadi, Dominik Rački, Eva Magdić Govedarica, Jan Kožić



B) POPRATNI PROGRAM



VELIKIH 5



1. Centar mog svijeta / Center of My World / Die Mitte der Welt; Jakob M. Erwa; Njemačka, Austrija; 2016.; 115’

2. Ljubavnik za jedan dan / Lover for a Day / L'Amant d'un jour; Philippe Garrel; Francuska; 2017.; 76’

3. Neka nas bog spasi / May God Save Us / Que Dios nos perdone; Rodrigo Sorogoyen; Španjolska; 2016.; 127’

4. Party / The Party; Sally Potter; Velika Britanija; 2017.; 71’

5. Skrivena ljubav / Call Me By Your Name / Chiamami col tuo nome; Luca Gaudagnino; Italija, Francuska, Brazil; 2017.; 132’



DAN LUX FILMA



1. 120 otkucaja u minuti / BPM (Beats per minute) / 120 battements par minute; Robin Campillo; Francuska; 2017.; 144’

2. Laponska krv / Sameblod / Sámi Blood; Amanda Kernell; Švedska, Norveška, Danska; 2016.; 110’

3. Vestern / Western; Valeska Grisebach; Njemačka, Bugarska, Austrija; 2017.; 119’





BIBIJADA



1. Cloudboy; Meikeminne Clinckspoor; Belgija, Nizozemska, Švedska, Norveška; 2017.; 78'

2. Eskil i Trinidad / Eskil & Trinidad / Eskil och Trinidad; Stephen Apelgren; Švedska; 2013.; 98'

3. Hugo i Josefin / Hugo and Josephine / Hugo and Josefin; Kjell Grede; Švedska; 1967.; 82'

4. Moja sestra mršavica / My Skinny Sister / Min lilla syster; Sanna Lenken; Švedska, Njemačka; 2015.; 95'

5. Moje grčko ljetovanje / Tsatsiki, Dad and the Olive War / Tsatsiki, farsan och olivkriget; Lisa James Larsson; Švedska 2015.; 91'

6. Pipi Duga Čarapa / Pippi Longstocking / Pippi Långstrump; Olle Hellbom; Švedska, Zapadna Njemačka; 1969.; 100'

7. Soba 213 / Room 213 / Rum 213; Emelie Lindblom; Švedska; 2017.; 80'



MOJ PRVI FILM: ŠVEDSKA (selektor: Nenad Polimac)



1. Jalla! Jalla!; Josef Fares; Švedska; 2000.; 88’

2. Kriza /Crisis / Kris; Ingmar Bergman; Švedska; 1946.; 93’

3. Mongoloid s gitarom / The Guitar Mongoloid / Gitarrmongot; Ruben Östlund; Švedska; 2004.; 85’

4. Pokaži mi ljubav / Show Me Love / Fucking Åmål; Lukas Moodysson; Švedska; 1998.; 89’

5. Švedska ljubavna priča / A Swedish Love Story / En kärlekshistoria; Roy Andersson; Švedska, 1970.; 115’



FILM NEPOSLUHA (selektorica: Diana Nenadić)



1. Bijeda u Borinageu / Borinage / Misere au Borinage; Joris Ivens, Henri Storck, Belgija, 1934., 34’

2. General i pravi čovjek / General in resni človek; Vlado Kristl; SFRJ - Slovenija; 1962.; 10’

3. Kad bi.... / If….; Lindsay Anderson; Velika Britanija; 1968.; 112’

4. Kazneni park / Punishment Park; Peter Watkins; SAD; 1970.; 90’

5. Mlad i zdrav kao ruža / Young and Healthy as a Rose, Jovan Jovanović; SFRJ - Srbija, 1971., 74’

6. Nula iz vladanja / Zero for Conduct / Zéro de conduite; Jean Vigo; Francuska; 1933.; 42’

7. Odgođena revolucija / Revolution Postponed; Martina Globočnik, Vlatka Vorkapić; Hrvatska; 2017.; 71’

8. Prigodni rad jedne robinje / Gelegenheitsarbeit einer Sklavin; Alexander Kluge; Zapadna Njemačka; 1973.; 88’

9. Rekonstrukcija / Reenactment / Reconstituirea; Lucian Pintilie; Rumunjska; 1968.; 100’

10. Zaleđe / Offside / Hors Jeu; Jafar Panahi; Iran; 2006.; 89’



FOKUS: CRNA GORA



1. Biserna obala / A matter of Will; Dušan Kasalica; Crna Gora; 2015.; 24’

2. Dvorišta / Backyards; Ivan Salatić; Crna Gora; 2015.; 20’

3. Igla ispod praga / The Black Pin; Ivan Marinović; Crna Gora, Srbija; 2016.; 93’

4. Iskra; Gojko Berkuljan; Crna Gora, Srbija; 2016.; 85’

5. Ispod mosta, među stijenama / Lowdown; Pavle Simonović; Crna Gora; 2016.; 80’

6. Soa; Dušan Kasalica; Crna Gora; 2017.; 22’

7. Spokoj u krvi / Tranquility of Blood; Senad Šahmanović; Crna Gora, Srbija; 2015.; 22’

8. Revolucionarni dom / Revolutionary Home; Sead Šabotić; Crna Gora; 2016.; 13’

9. Zakloni / Shelters; Ivan Salatić; Crna Gora; 2014.; 24’

10. Žeđ / Thirst; Nikola Vučinić; Crna Gora; 2016.; 14’



FESTIVALI POD REFLEKTOROM



Sarajevo Film Festival



1. Aždaja / The Dragon; Ivan Ramadan; Bosna i Hercegovina; 2017.; 12’

2. Čistoća / Clean; Neven Samardžić, Bosna i Hercegovina, 2017., 38’

3. Lejla; Stijn Bouma; Bosna i Hercegovina; 2017.; 22’

4. Igra / Game; Senad Alihodžić; Bosna i Hercegovina, 2017., 7’

5. Satseva / Serving God; Inga Kukobat; Bosna i Hercegovina; 2017.; 10’



15 dana autora - Director’s Fortnight



1. Copa-Loca; Christos Massalas; Grčka; 2017.; 14’

2. La bouche; Camilo Restrepo; Francuska; 2017.; 19’

3. Neobrađena pustoš / Barbs, Wastelands / Farpoes Baldios; Marta Mateus; Portugal; 2017.; 25’

4. Priče iz Tijuane / Tijuana Tales; Jean-Charles Hue; Francuska; 2017.; 12’

5. Teret / The Burden / Min borda; Niki Lindroth von Bahr; Švedska; 2017.; 14’



Međunarodni filmski festival u Sofiji



1. Neprijatelji / Enemies; Svetoslav Ovcharov; Bugarska; 2017.; 97’



Venecijanski filmski festival - Orizzonti



1. Aria; Myrsini Aristidou; Cipar, Francuska; 2017.; 13’

2. Astrometal; Efthimis Kosemund Sanidis; Grčka; 2017.; 15’

3. Bit će bolje / You will be fine / Gros Chagrin; Céline Devaux; Francuska; 2017.; 15’

4. Mon amour, mon ami; Adriano Valerio; Italija, Fracuska; 2017.; 15’

5. Smrt tonskog majstora / Death of a Sound Man / Awasarn Sound Man; Sorayos Prapapan, Tajland; 2017.; 16’



Festival mediteranskog filma Split i Kino Mediteran



1. S balkona; Ole Giæver; Norveška; 2016.; 86’

2. U mojim godinama još skrivam da pušim; Rayhana Obermeyer; Francuska, Alžir; 2016.; 90'



Filmski festival Herceg Novi



1. Igla ispod praga / The Black Pin; Ivan Marinović; Crna Gora, Srbija; 2016.; 93’ (FOKUS:CRNA GORA)

„Nikad veći broj društveno angažiranih naslova, što pokazuje da je situacija u svijetu takva da se autori odlučuju za teme koje ukazuju na aktualno urušavanje različitih demokratskih prava koje često uzimamo zdravo za gotovo", rekao je Boris T. Matić, direktor festivala o izboru filmova ovogodišnjeg Zagreb film festivala Temom LGBT ljubavi bavi se uzbudljiva drama 'Božja zemlja', smještena u ruralnu Englesku koju su kritičari već proglasili jorkširskim 'Brokeback Mountainom'. Redatelj Frances Lee za ovaj film nagrađen je Posebnom nagradom žirija za režiju na Sundanceu. Debitant Ali Asgari kojeg već uspoređuju s velikim A. Farhadijem, u svom filmu 'Nestanak' bavi se temom zabrane pobačaja. Izazovima života ilegalnih imigranata bavi se danski film 'Zavodnik' redatelja Milada Alamia, dok film australskog redatelja Jeffreyja Walkera, 'Ali se ženi', na duhovit način progovara o problemima druge generacije doseljenika iz Iraka i srazu s islamskom tradicijom, a odnosom prema životinjama singapurski kandidat za Oscara 'Pop Aye'. Ovaj neobični film ceste s čovjekom i slonom u glavnim ulogama nagrađen je Posebnom nagradom žirija za scenarij na Sundanceu.15. izdanje ZFF-a službeno će otvoriti 'Božanski red', film koji na zabavan način prikazuje nimalo slavan detalj iz švicarske povijesti, činjenicu da žene nisu imale pravo glasa na izborima sve do 1971. godine. U maniri lakonotne drame redateljica Petra Volpe pokazuje kako su mirne seoske kućanice postale sufražetkinje odlučne u svojoj borbi za pravo koje im je puno duže uskraćivano nego u ostatku Europe. Apsurdom kulture militarizma bavi se moćni (post)ratni film 'Fokstrot' Samuela Maoza, nagrađen u Veneciji Velikom nagradom žirija. Njegov prvi vrlo zapaženi i nagrađivani film 'Libanon' na 7. ZFF-u osvojio je posebno priznanje žirija. U glavnom programu prikazuje se 'Parižanka' za koji je Léonor Serraille nagrađena Zlatnom kamerom u programu Izvjestan pogled u Cannesu čime je postala tek druga ženska dobitnica te prestižne nagrade.Manjinskom temom u macho okruženju kroz lik tinejdžera Pia iz male romske zajednice u Kalabriji bavi se talijanski kandidat za Oscara, film 'Ciambra' redatelja Jonasa Carpignanoa. U Zagreb iz Francuske dolazi redatelj Xavier Legrand s filmom 'Skrbnik' nagrađenim Srebrnim lavom za režiju u Veneciji, napetom dramom o borbi za skrbništvom nad djecom. Još filmova u glavnom programu bavi se maskulinitetom koji često zna biti toksičan koliko prema samim muškarcima toliko i prema njihovoj okolini. To su 'Zimska braća', Islanđanina Hlynura Pálmasona o zajednici rudara na danskom sjeveru i argentinski film 'Sezona lova' Natalie Garagiole. Drama o muškom nošenju s gubitkom premijerno je prikazana na Međunarodnom tjednu kritike Venecijanskog filmskog festivala, gdje je osvojila Nagradu publike. Veteranima i posljedicama PTSP-a bave se dva bosansko-hercegovačka filma u glavnom programu: 'Muškarci ne plaču' Alena Drljevića koji je već u Karlovim Varima nagrađen Posebnim priznanjem žirija i drama s elementima crne komedije, 'Žaba', debitantsko ostvarenje redatelja Elmira Jukića nagrađeno Nagradom publike na Sarajevo Film Festivalu.Osim dugometražnih, u utrci za Zlatna kolica su i kratkometražni filmovim deset ostvarenja sa svih strana svijeta, od Bosne i Hercegovine i Mađarske do Brazila i Novog Zelanda, dok natjecateljski program hrvatskog kratkometražnog filma, Kockikce, broji 10 ostvarenja, između ostalih i nove filmove Antonete Alamat Kusijanović, Tina Žanića, Jurja Primorca i Judite Gamulin.O najboljim filmovima u natjecateljskom programu dugometražnog filma odlučivat će žiri u sastavu: Peter Brosens, redatelj, Peter Rommel, producent i Lana Barić, glumica. O najboljim filmovima iz međunarodnog kratkometražnog glavnog programa i programa Kockice odlučivat će žiri u sastavu: Saša Ban, redatelj i prošlogodišnji pobjednik Kockica, Alejo Franzetti, redatelj i Cătălin Cristuţiu, montažer.„Velika novina ovogodišnjeg izdanja festivala je da će u suradnji s Art-kinom Croatia cijeli natjecateljski program Ponovno s nama biti prikazan u Rijeci, a pobjedniku će uz nagradu Zlatni bicikl biti dodijeljena i Nagrada riječke publike", najavila je Selma Mehadžić, koordinatorica programa. Redatelj poznat po oštroj kritici suvremene Rusije, Andrej Zvjagincev koji je na ZFF-u čak dvaput dobio glavnu festivalsku nagradu, za filmove 'Povratak' i 'Izgnanstvo', u programu je predstavljen trilerom 'Bez ljubavi', dobitnikom Nagrade žirija ovogodišnjeg Festivala u Cannesu. Regionalnu premijeru ima novi film Sofie Coppole, 'Opčinjen', raskošna kostimirana drama s Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning i Colinom Farrellom koja je na Festivalu u Cannesu nagrađena za režiju. Nakon premijere na prestižnom festivalu u San Sebastiánu, svoj novi film 'Voli ne voli' u Zagreb dolazi predstaviti poznati grčki redatelj Alexandros Avranas zajedno s glavnom glumicom Eleni Roussinou. Avranas je pažnju filmskog svijeta privukao moćnom dramom o obiteljskom zlostavljanju 'Miss Violence', prikazanom na 11. ZFF-u. Norveški redatelj Joachim Trier predstavljen je najnovijim ostvarenjem 'Thelma', kombinacijom horora i trilera. Njegov film 'Oslo', 31. kolovoza prikazan je u konkurenciji 9. ZFF-a, a u programu Ponovno s nama 2015. je prikazan i njegov hvaljeni film 'Glasnije od bombi'. Talijanski redateljski dvojac Antonio Piazza i Fabio Grassadonia u programu su predstavljeni filmom 'Sicilijanska bajka', žanrovskim spojem trilera i gotičke bajke. Njihov film 'Rita' proglašen je najboljim kratkim filmom na 8. ZFF-u, a 2014. prikazan je i njihov cjelovečernji film 'Salvo'. Program ove godine uključuje ostvarenja čak dvojice autora iz Slovenije koji su već dobro poznati ZFF-ovoj publici. Film 'Sasvim obična obitelj' Jana Cvitkoviča priča je o razdoru jedne prosječne obitelji uslijed optužbi oca za seksualno zlostavljanje maloljetnice, a film 'Ivan' Janeza Burgera, koji se prikazuje izvan konkurencije, napeta je drama o pogrešnim odlukama i ženi koja pronalazi svoje mjesto u svijetu krojenom po mjeri muškarca.Natjecateljski program Plus namijenjen srednjoškolcima održat će se ove godine po četvrti put. Jedanaest učenika i učenica srednjih škola iz selekcijskog žirija odabralo je 5 filmova, a među njima su španjolski kandidat za Oscara, 'Ljeto 1993., Charlie', priča o transrodnom dječaku istog imena i humoristična drama 'Vincent' o mladom 17-godišnjaku, suicidalnom ekologu i depresivnom zaštitniku prirode.U skladu s okosnicom glavnog programa i ususret vremenu kada će se posvuda obilježavati 1968. godina koja je i danas sinonim za (građanski) neposluh, u ovogodišnjem posebnom programu pod nazivom Film neposluha festival će podsjetiti na provokativne i buntovne trenutke filmske povijesti, a filmove tog programa odabrala je kritičarka Diana Nenadić. Ističu se bunkerirani filmovi jugoslavenskih novovalovaca Jovana Jovanovića ('Mlad i zdrav kao ruža') i Vladimira Kristla ('General i pravi čovjek'), kao i film 'Nula iz vladanja', najpoznatijeg anarhista među redateljima, Jeana Vigoa.“Popratni program Moj prvi film u selekciji filmskog kritičara Nenada Polimca donosi debitantske filmove najznačajnijih švedskih redatelja: Rubena Östlunda, Lukasa Moodyssona, Josefa Faresa, Roya Anderssona i Ingmara Bergmana. Program Bibijada najmlađu ZFF-ovu publiku također vodi na filmsko putovanje u Švedsku, zemlju u kojoj se posebna pažnja pridaje dječjoj filmskoj produkciji, a u sklopu programa bit će prikazan presjek ostvarenja od recentnih do klasika poput 'Pipi Duge Čarape'. Velikih 5, jedan od najpopularnijih popratnih programa ZFF-a, po običaju donosi presjek najboljih filmova iz 5 najvećih europskih kinematografija. Među njima se nalaze filmovi dobro poznatih imena poput britanske redateljice Sally Potter ('Party'), ali i trenutačno možda najuzbudljivijeg europskog redatelja, Luce Gaudagnina ('Skrivena ljubav'). U sklopu programa Dan LUX filma bit će prikazana tri filma koja su ušla u finalni izbor za Nagradu LUX Europskog parlamenta s istovremenim prikazivanjem u 28 država Europske unije na 24 jezika.Regionalna suradnja oduvijek je pod posebnom pažnjom festivala, a važna vijest da je koncem prošle godine u Podgorici osnovan Filmski centar Crne Gore – čime je još jedna zemlja regije dobila autonomnu filmsku agenciju poput HAVC-a u Hrvatskoj – odličan je povod za jedan od ovogodišnjih popratnih programa pod nazivom Fokus: Crna Gora. U susjednoj državi stvara se nova, vibrantna i zanimljiva scena, a ovim posebnim programom ZFF joj pruža toplu dobrodošlicu!Ove će godine po prvi put u glavnom programu biti prikazan film snimljen nakon sudjelovanja na radionici Moj prvi scenarij održane u sklopu ovog industrijskog programa. Radi se o bosanskohercegovačkom filmu 'Žaba', debitantskom ostvarenju Elmira Jukića, nastalom i u hrvatskoj koprodukciji. Ova ekranizacija kultne kazališne drame hrvatskog pisca i dramaturga Dubravka Mihanovića bit će prikazana izvan konkurencije na svečanom zatvaranju festivala.Tijekom osam dana programa Industrije dotaknut će se mnogih važnih aspekata u ciklusu proizvodnje filma – od razvoja projekta, pisanja scenarija, financiranja i koprodukcijskih mogućnosti, pakiranja i prezentacije projekta, postprodukcije pa sve do distribucije filma. Kao i prethodnih godina, Industrija obuhvaća niz predavanja vrhunskih profesionalaca iz cijeloga svijeta, a ove jeseni u Zagreb stižu velike zvijezde. James Watkins, redatelj serije 'McMafia' koja je ljetos snimana u Hrvatskoj i Spencer Hunt, jedan od ključnih američkih stručnjaka za razvoj VR igara. Masterclass je organiziran u suradnji sa Savezom scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Story + Tech Platformom. U suradnji s HUB-om 385 bit će organizirana radionica Moja prva videoigra namijenjena mladima od 7 do 14 godina nakon koje će polaznici samostalno izraditi jednostavnu igricu. U sklopu programa Industrija mladosti! 12 studenata sa 6 akademija iz regije pohađat će pripremne radionice na kojima će razvijati svoje kratke igrane filmove. Veliki finale programa bit će pitching forum studentskih projekata na kojem će mladi scenaristi i redatelji imati priliku predstaviti svoje projekte međunarodnom panelu sastavljenom od predstavnika postprodukcijskih studija koji će najboljem projektu dodijeliti i nagradu u obliku svoje usluge.“