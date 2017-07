vlasnik postoje control freak

djelatnici ne žele pokazati inicijativu jer bi mogli gadno zabrljati

igra se ne sigurno i nema inovacije

piše se na stotine izvještaja i fokus je na traženje greške, a ne stvaranje napretka

uvlači se nepovjerenje

"Gospodo,proizvod koji ste nam prodali ili da budem puno direktnija - UVALILI je prava katastrofa. Sve što ste napisali i obećali je LAŽ, a kad malo bolje razmislim, vaša milozvučna cvrkutanja i obećanja na telefonu su bila jedna odlična predstava MANIPULACIJE.Izvolite istog ovog trenutka… jer ću…"Da odmah pojasnim, gornje pismo je izmišljeno i poprilično sam siguran da se jednom manjem broju poduzetnika takva situacija desila, no za današnji tekst volio bih fokus staviti na jednu stvar - osvještavanje kako veliki broj poduzetnika ima strah da bi im se nešto sličnog moglo desiti.Strah od agresivnog i optuživačkog prigovora je izrazito nezgodan, te koliko sam do sada vidio, samo se iskusne poduzetničke ninje znaju nositi s ovakvim napadima, dok se velikoj većini nas poduzetnika na takvu vrstu ispada “odrežu noge”. I pazite sada, mnogima se čak "odrežu noge" i na samu pomisao da bi se nešto sličnog moglo desiti.I onda se u praksi dešavaju situacije:Ako ste se prepoznali u ovome, definitivno da je to nezgodno za brži, veći i efikasniji razvoj tvrtke.Naravno, ako ste imali neko sra*e u prošlosti i dobro nastradali radi njega, tada se često iz refleksa "puhanje na hladno" i upada u gore opisano stanje i začarani krug.A kako se izvući iz njega? Iskreno, osvještavanjem da se problemi dešavaju, da svojim djelovanjem stvarate nešto oko sebe i da se nekim ljudima vaše aktivnosti neće sviđati. Ponekad ćete štetu napraviti namjerno i s rizikom, a ponekad ćete sra*e napraviti iz totalno nesvjesnih situacija.Strah od prigovora ili kako ja to slikovito zovem "" (dođu, pose*u vas i odlete dalje) osvijestite jer na njih (galebove) ne možete utjecati, a ako su prigovori u kategoriji reklamacije - tada potražite u arhivi BK newslettera formulu za njihovo rješavanje i držite se tih četiri koraka.I to je to, nema više… cilj mi je bio osvijestiti vas jer je to najbolje oružje za ovakve situaciju. Javite mi jesam li uspio.