Stupio na snagu novi Zakon o zaštiti životinja

26. listopada 2017. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane, odgovorne osobe, gradove i županije kako bi se Zakon mogao uspješno provoditi u praksi.Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Nakon donošenja zabrane držanja stalno vezanih pasa u Zagrebu i Osijeku, sada će i u cijeloj Hrvatskoj naglasak biti stavljen na odgovornost građana da osiguraju prikladne uvjete za pse i omoguće im slobodno kretanje.Zakon propisuje svim jedinicama lokalne samouprave obavezu financiranja osnivanja i rada skloništa za napuštene životinje. Slična odredba vrijedi još od 2007. godine, no s novim Zakonom stupa na snagu odmah i prekršajna odredba, pa će odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave koja ne postupa po Zakonu platiti novčanu kaznu od 15 do 30 tisuća kuna.Prema novom Zakonu, sve županije moraju imati sklonište, i to najkasnije do 31. prosinca 2018. Ta obaveza odnosi se na tri županije u kojima se dosad nije osnovalo sklonište, kao i na one u kojima sklonište nema minimalno 50 smještajnih mjesta za životinje.31. prosinca 2018. krajnji je rok i do kojega u županijama trebaju početi s radom koordinacijske radne skupine koje će za isti stol posjesti predstavnike lokalnih zajednica, inspekcija, policije i udruga za zaštitu životinja, a radit će na primjeni Zakonom propisanih mjera za smanjenje broja napuštenih životinja na svojemu području. S istim ciljem propisan je i rok do 30. lipnja 2018. dokad su jedinice lokalne samouprave dužne provesti kontrolu mikročipiranja svih pasa u svojoj lokalnoj zajednici.Osim što u provedbi Zakona i zbrinjavanju životinja moraju odsad sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave, sva skloništa imaju obavezu kastracije primljenih životinja, što su dosad radila samo savjesna skloništa. Trajnu sterilizaciju moći će propisati veterinarski inspektori za pojedinačne slučajeve te ministar i jedinice lokalne samouprave u područjima s velikim problemom napuštenih životinja. Novi Zakon propisuje još detaljnije da su osnivači skloništa dužni podatke o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje u Upisniku kućnih ljubimaca koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.Komunalni redari ovim Zakonom imaju bolje definirane svoje ovlasti za koje su nadležni još od 2013., a prihod od novčanih kazni koje naplate ide jedinicama lokalne samouprave za zbrinjavanje napuštenih životinja. Obaveza registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje omogućit će transparentnost uzgajivača životinja i utjecati na smanjenje crnoga tržišta i tzv. štancera kojih su puni oglasnici.Novi Zakon o zaštiti životinja zabranjuje i: nastupe životinja u cirkusima, držanje u zatočeništvu medvjeda (osim u zoološkim vrtovima i skloništima) i dupina, bacanje petardi na životinje, prodaju tvorova u trgovinama, čupanje perja živoj peradi, korištenje kopitara za izvlačenje drva iz šume (osim u teško pristupačnim područjima), držanje divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti; ubadanje, vješanje, potapanje, gušenje ili namjerno gaženje životinja prijevoznim sredstvima; spolni odnos sa životinjama pri čemu se osobi, uz novčanu kaznu, može izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje.