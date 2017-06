Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Današnja tema je jedna od onih iz kategorije tehnika manipulacije o kojoj se ne priča niti piše previše jer spada u tajne zanata, ali i skrivena oružja dobrih manipulatora.Stvaranje preduvjeta (precondition na engleskom) je set aktivnosti kojima se potencijalnog konzumenta “priprema” da svoj budući stav i djelovanje napravi unutar naših očekivanja i/ili stvori manji otpor prema nekom budućem i nama poželjnom događaju.U političkoj areni “stvaranje preduvjeta” možete zamijetiti kroz insajderske informacije koji se onda pretoče u set novinskih članaka i tako konzumenti nakon nekog vremena postani “kuhani” te ekstremnu informaciju ili radnju prihvate puno lakše nego da im je ona servirana sada i odmah.U prodajnima aktivnostima “stvaranja preduvjeta” možete zamijetiti kroz različite brending kampanje gdje se malo po malo osviještava problem ili neko novo poželjno stanje, a onda se nakon nekog vremena kao “samo po sebi” zaključi da nam je taj proizvod poželjan.Kada je u pitanju ljubav i/ili seksualna privlačnost, "stvaranje preduvjeta" je jedna od uobičajenih i prirodnih aktivnosti koje radimo.Dakle, ništa posebno i ništa što nismo iskusili u životu, ali i ništa posebno što više ili manje ne radimo u privatnom / poslovnom životu.Razlika dobrih “komunikatora, simpatičnih osoba, manipulatora, prodavača” i inih, naspram “nas ostalih” koji malo teže privlačimo je u tome što oni znaju za tehniku ili su je vrlo vjerojatno naučili i uvježbali, što nas dovodi i do današnje BK lekcije.Svi mi (ljudi) barem 90% svog vremena razmišljamo o sebi, o tome što trebamo napraviti ili što trebamo izbjeći. Što nam je OK ili nije OK, kako da nešto napravimo za sebe (posredno ili neposredno). Pojednostavljeno, subjekt velike većine naših misli smo MI SAMI.I onda nam se u poslovanju dogode ovakve situacije:hvala vam što se kupili naš proizvod XYZposjetiti nas u našem uredu na adresikupujte u našem lancu dućanaprijavite se na naš newsletterlajkajte našu fejs stranicuVjerujem da je dio vas prepoznao kako se ovdje radi o “mi-mi-mi sindromu” (pretražite arhivu tekstova) i kad je ovako napisano nije teško skužiti problem. Sebe smo stavili na prvo mjesto i primarno razmišljamo o sebi, dok bismo trebali prvo staviti klijenta, njihove potrebe, očekivanja, želje…I tu zapravo dolazimo do današnje lekcije i famoznog stvaranja preduvjeta - jednom ovako “nevinom” rečenicom, kod primatelja poruke smo stvorili preduvjet da “je to njihovo” (nije njegovo, već naše), što samo po sebi stvara mentalnu zapreku.Percepcija dobrog pisma, weba, spota, intervjua, live nastupa vrlo često budu rezultat prijašnjih radnji i stvorenog preduvjeta. Kad očekuju dobro, sve će gledati u tom dobro modu; kad očekuju teško, sve će gledati u teškom modu; kad očekuju prijateljsku atmosferu, sve će gledati u prijateljskom modu; kad očekuju profesionalnu atmosferu… vjerujem da ste skužili.Primjeri? Ništa lakše.prije govora ispred publike, neka netko drugi kaže nekoliko riječi o vama i ubaci koji superlativželite se zaposliti i trebate poslati molbu - samo ponovite njihove riječi iz oglasa ili preformulirajte njihove vrijednosti da budu u skladu s vašim vrijednostimaželite privući nove klijente - demonstrirajte što oni ili drugi koji su slični njima dobivaju kao rezultate u suradnji s vamaželite bolju percepciju prodajnog nastupa - izbacite ili minimizirajte “mi” i “naše”