Sve ceste otvorene za osobna vozila, dio zatvoren za kamione i buseve

Nakon tri dana zatvorenih autocesta i magistralnih cesta, u četvrtak navečer sve su ceste u Hrvatskoj otvorene za osobna vozila, a za dio cesta vrijede ograničenja, javlja HAK u četvrtak u 22:53.DC1 Karlovac-Knin-Split,DC3 stara cesta kroz Gorski kotar,DC54 Maslenica-Zaton Obrovački,Krčki most iPaški most.A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica,A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica,A7 između čvorova Sveti Kuzam i Šmrika u oba smjera,Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8).Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica otvorena je samo za osobna vozila. Ostale skupine vozila voze obilazno od čvora Sveti Rok (A1) državnim cestama preko Gračaca, Zatona Obrovačkog, Maslenice ili Karina (DC27, DC50 i DC54). Na državnoj cesti DC27 Gračac-Zaton Obrovački zbog zimskih uvjeta još uvijek je zabrana za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.Autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica u oba smjera otvorena je samo za osobna vozila. Ostale skupine vozila voze obilazno od Rijeke do Delnica starom cestom kroz Gorski kotar (DC3) na kojoj su ukinuti zimski uvjeti.iz unutrašnjosti prema Istri i Rijeci i obrnuto: autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice te državnom cestom DC3 između Delnica i Rijeke ili starom cestom kroz Gorski kotar između Karlovca i Rijeke (DC3),iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto: autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama preko Gračaca, Knina i Splita (DC1 i DC50) ili državnom cestom DC1 Karlovac-Gračac-Knin-Split na kojoj su ukinuti zimski uvjeti. Na državnoj cesti DC27 Gračac-Zaton Obrovački zbog zimskih uvjeta još uvijek je zabrana za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:Gorski kotar i riječko zaleđe:DC42 Ogulinski Hreljin-Josipdol,ŽC5030 Platak-Kamenjak,ŽC5032 Crni Lug - Mrzle Vodice -G.Jelenje (D3),ŽC5068 Hreljin –Zlobin-Fužine,ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk,ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica i Gornjeg Jelenja,ŽC5094 Bater-Stalak,ŽC5062 Lič-Lukovo.Za sav se promet zbog snježnih nanosa zatvara ŽC5110 Klenovica-Krmpote-Alan. Zimski su uvjeti na staroj cesti preko Učke i Ćićarije (zabrana je za teretna vozila iznad 7,5t).Lika:DC23 Josipdol-Kapela,DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag,DC27 Gračac-Zaton Obrovački,DC42 u mjestu Poljanak,DC52 Špilnik-Korenica,DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo,ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac,ŽC5199 Šušanj-Štirovača,sve lokalne i županijske ceste na području Ličko-senjske županije,sve županijske i lokalne ceste na području općina Perušić i Sveti Rok.Zbog snježne vijavice za sav promet zatvorene su: DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac, ŽC59125 Perušić-Čanak.središnja i sjeverozapadna Hrvatska:DC229 Mali Tabor-Miljana-Kumrovec.Dalmacija:DC27 Gračac-Zaton Obrovački.Za sav promet (zbog radova) zatvorene su ceste:DC1 kroz Lučko i Stupnik (od raskrižja s Ventilatorskom ulicom do raskrižja s Ulicom Svetog Benedikta);DC6 Glina-granični prijelaz Dvor (obilazak je Glina (DC37)-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-Dvor);DC64 na dionici Kršan (raskrižje DC64/DC500)-Vozilići;DC34 Valpovo-Josipovac u naselju Petrijevci;DC206 Valentinovo-Petrovsko;DC228 Jurovski Brod-Ozalj-Karlovac u Ozlju.Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama:DC1 u naselju Tušilović te Sinj-čvor Klis Grlo u Dicmu;DC24 Bračak-Bedekovčina;DC28 čvor Cugovec-Sveti Ivan Žabno i Novi Glog-Kenđelovac;DC29 u mjestu Mače;DC8 Jadranskoj magistrali: između Kaštel Starog i Kaštel Gomilice, u Podstrani, na dionici Zaton Doli-Bistrina i kod raskrižja Srebreno,DC75 na južnoj obilaznici Poreča na dionici Vrvari-Bijela;DC225 Zaprešić-Prigorje Brdovečko u Zaprešiću;DC423 na raskrižju Osječke ulice i Ulice Nikole Šubića Zrinskog (DC423) u Slavonskom Brodu;DC303 Rovinjsko Selo-Brajkovići-Kurili.Od 15. studenog 2016. do 15. travnja 2017. obvezna zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Pod zimskom opremom za vozila najveće dopuštene mase do 3,5t podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.