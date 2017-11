Švicarski kandidat za Oscara 'Božanski red' otvara ZFF

U subotu 11. studenog u kinu Europa svečanim otvaranjem uz projekciju švicarskog kandidata za Oscara Božanski red počinje 15. Zagreb Film Festival . Publiku će na otvaranju pozdraviti glavna glumica Rachel Braunschweig ove zabavne komedije o nimalo slavnom detalju iz švicarske povijesti, činjenici da žene nisu imale pravo glasa na izborima sve do 1971. godine i o tome kako su mirne seoske kućanice postale odlučne sufražetkinje.Jubilarno, 15. izdanje ZFF-a održava se od 11. do 19. studenog, a u 5 natjecateljskih programa i više od 10 popratnih festivalskih programa bit će prikazano više od stotinu filmova, od Hrvatske, Italije, Velike Britanije do Australije i Argentine, od čega u utrci za Zlatna kolica 13 u natjecateljskom programu dugometražnog filma, deset u natjecateljskom programu kratkometražnog filma i deset u programu Kockice.U Zagreb stiže više od 100 gostiju sa svih strana svijeta, a među njima su neki od najzanimljivijih europskih filmaša poput grčkog redatelja Alexandrosa Avranasa, francuskog redatelja Xaviera Legranda, dobitnika Srebrnog lava u Veneciji, producenta i redatelja BBC-jeve serije McMafia koja je snimana u Hrvatskoj, Jamesa Watkinsa, ali i Spencera Hunta, jednog od ključnih američkih stručnjaka za razvoj videoigara.