Swans i Lovely Quinces idući tjedan u Rijeci na festivalu Impulse

Raspored ukratko:

27. 3. | Izložba i otvorenje festivala „Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcie, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića“ @ Galerija Kortil

27. 3. | Koncert Swans + Little Annie @Pogon Kulture



28. 3. | Glazbena tribina "Booking: Gdje se vidiš za 5 godina?" @Omladinski kulturni centar Palach

28. 3. | Koncert „Lovely Quinces“ (Zagreb) @ Tunel



29. 3. | Radionica This Town Needs Posters @Omladinski kulturni centar Palach

29. 3. | Glazbeni osvrt „1967. – 50 godina psihodelije“ @Omladinski kulturni centar Palach29. 3.



30. 3. | Radionica This Town Needs Posters @Omladinski kulturni centar Palach

30. 3. | Premijera filma Nosi se s tim pitanjem - Frank Zappa svojim riječima @Art-kino Croatia



31. 3. | Glazbena tribina Megahertz @Omladinski kulturni centar Palach

31. 3. | Noise / Post Punk Night @Omladinski kulturni centar Palach



01. 4. | Sajam ploča @Omladinski kulturni centar Palach

01. 4. |Party Trigon @ Nemo pub / Tunel / Život (Zatvaranje festivala)

Klupski glazbeni festival Impulse , s ciljem promocije urbane glazbene scene, počet će u Rijeci 27. ožujka u svom četvrtom izdanju, a među jedanaest posve različitih događanja na sedam lokacija u gradu, ističe se koncert legendarnog američkog eksperimentalnog rock benda Swans, u sklopu njihove oproštajne turneje.Festival će se odvijati do 1. travnja u Omladinskom kulturnom centru Palach, Galeriji Kortil, klubovima Tunel, Život i Nemo Pub, Art-kinu Croatia te Pogonu Kulture.Swans, predvođeni pjevačem, tekstopiscem i multiinstrumentalistom Michaelom Girom, izvorno su bili aktivni od 1982. do 1997. godine, kao jedan od ključnih bendova njujorške no wave scene. Gira ponovno pokreće djelovanje benda u 2010. godini, a od tada su objavili još četiri albuma. Prvo događanje na ovogodišnjem Impulseu je otvaranje izložbe u galeriji Kortil “Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcie, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića“. Predstavit će se radovi likovnog umjetnika, pjesnika, prevoditelja i književnog kritičara Voje Šindolića, kao i likovni radovi nekih od najvećih pjesnika beat generacije, dijelovi Šindolićeve kolekcije.U sklopu festivala, koncertno će nastupiti hrvatska indie kantautorica Dunja Ercegović, poznatija kao Lovely Quinces, 28. ožujka u klubu Tunel, a 31. ožujka u Palachu će se prirediti “Noise/Post-punk night”, na kojem će svirati sisački noise bend ###, riječki Rašpa te ESC Life.Priredit će se tribina na temu glazbenog bookinga, odnosno o tome koliko digitalizacija u glazbenoj industriji utječe na organizaciju nastupa uživo, te tribina “Megahertz” o radiju i njegovoj ulozi promocije kvalitetne glazbe.U Art-kinu Croatia, 30. ožujka će se prikazati dokumentarni film redatelja Thorstena Schüttea “Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima”, o velikom glazbeniku Franku Zappi u kojem se nalaze dijelovi razgovora s njim i nikad prije viđeni arhivski snimci nastupa.U programu festivala još su i predavanje Ronalda Rajkovića i Luke Malvića o glazbenoj 1967. godini, odnosno o 50. godina psihodelije, te radionica “This town need posters” o tehnikama primitivnog tiska. U Palachu će se 1. travnja prirediti sajam ploča, na kojem sudjeluje 13 izlagača.