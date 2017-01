Tajming (& navike)

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Svi smo mi ljudi bića navika, jer da moramo razmišljati o svakom koraku i svakoj radnji koju izvodimo, previše bismo vremena potrošili, a i rezultati bi bili upitni.U naviku nam je ušlo mijenjanje brzina u automobilu, kako se potpisujemo, kako tipkamo po mobitelu, kako čitamo emailove, kako započinjemo telefonski razgovor…Super su te navike, bez obzira bile one “dobre” ili “loše” što nas i dovodi do današnje newsletter epizode.Naime, ako redovito komunicirate sa svojim (potencijalnim) klijentima ili to tek trebate planirate, onda je uspostavljanje navike redovitog komuniciranja jedna od najboljih vještina koju možete izgraditi.Ne vjerujete? Ovaj newsletter ima oštro definirane tajminge i zbog toga svi vi koji ga redovito čitate znate kada i u koje vrijeme možete dobiti novu epizodu iz poslovanja koja će vas motivirati, pokrenuti, naljutiti ili čak pokrenuti na djelovanje / razmišljanje.Ponekad je epizoda odlična, ponekad je bez veze i ne rezonira s vašim trenutnim okolnostima. No, navika je izgrađena i stvar funkcionira :)Kako znam da funkcionira? Iz statistike koja prati isporuku newslettera i vrijednosti koja se skriva iza "unsubscribe".Ovaj isti model slobodno, ma što slobodno, obavezno kopirajte u svoje poslovanje. Redovito se u određeno vrijeme pojavljujte u inboxu ili poštanskom sandučiću ili time-lineu svojih (potencijalnih) klijenata, podijelite i demonstrirajte vrijednosti koje mogu dobiti ili već dobivaju u suradnji s vama i navika će biti ubrzo uspostavljena.Eh da, ako slučajno brijete na “kreativu” i "pojavit ćemo se kada budemo imali nešto korisno" ili kada se “zvijezde poslože”, teško da ćete se u šumi različitih informacija uspjeti izboriti za malo pažnje.No isto tako, ako ponekad i prekršite tajming iz ovog ili onog razloga, isprika je prvi korak da to ispravite (osobno imao neki dan sličnu epizodu), a onda ekstra zapnete i isporučite deset puta bolji proizvod / vrijednost.Toliko od mene za danas… budite redoviti, demonstrirajte i stvorite naviku kod sebe da isporučujete vrijednosti ali stvorite i naviku kod klijenata da očekuju vrijednosti i imate win-win situaciju.