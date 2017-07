Ljepota proizlazi iz mnogo strana pa je tako jedna od ključnih točaka ljepote i lijep i zdrav osmijeh. Briga za neodoljiv osmijeh počinje brigom o usnoj higijeni kao preduvjet oralnog zdravlja. Čvrsti i jaki zubi važni su i za dugovječnost a kako bi ih imali, preduvjet je zdravo zubno meso tj. zubne desni. Krvarenje iz zubnog mesa nikako ne smijemo zanemarivati već je to alarm da je potrebno posjetiti svog stomatologa.Isprobali smo Test zdravlja desni kojim na jednostavan način možete saznati koliko su zdrave vaše desni. Odgovorima na nekoliko pitanja o nekim simptomima navikama ovaj test pokazat će kakvo je stanje vašeg zubnog mesa. Naravno, ukoliko se pokažu određeni problemi, potrebno je posjetiti stomatologa za detaljnije upute o preventivi i tretiranju. Navedeni su i čimbenici koji povećavaju šanse za razvoj problema s desnima, a nakon testa možete saznati i korisne savjete o zdravlju desni.Istraživanje koje je provedeno 2016. pokazalo da ljudi koji imaju upalu zubnog mesa, ali i druge simptome poput lošeg zadaha i osjetljivih desni, u većini slučajeva taj problem ne rješavaju na pravi način već ga potiskuju. Tada dolazi i do prilagodba u ponašanju koje im štete u odnosu s drugim ljudima.Ljudi postaju sve više zabrinuti i zapravo im je sve više neugodno što dovodi do toga da imaju određene prilagodbe u ponašanju kojima pokušavaju minimizirati pokazivanje svojih usta.ili jedu samo na jednu stranu te najčešće. Također ono što se pokazalo u studiji - ukoliko se ljudi na pravilan način brinu o svojoj oralnoj šupljini te o pravilnoj higijeni koja počinje s korištenjem pravilne paste već unutar 30 dana neke od tih ponašajnih prilagodbi nestaju ili se smanjuju, kaže psihologinja Lea Ralić.Nedovoljna briga o oralnoj šupljini dovodi do dvije bolesti -. Prvi simptom je krvarenje iz desni koje je potrebno sanirati, a parodontna bolest je, iznad 35 godine života. Dugotrajne upale zubnog mesa koje se ne liječe uzrokuju, zatim parodontnu bolest, a može dovesti i doProblem je još veći zbog toga što kod kronične parodontne bolesti nema akutnih simptoma koje bi pacijent mogao vidjeti iste sekunde. Blaži simptomi jesu krvarenje iz desni, ali to ljudi ne uzimaju kao ozbiljniji problem. Zbog toga bi bilo pametnije se javiti svom stomatologu kako bi se to riješilo jer ne zna se stoji li iza tog krvarenja neka veća upala ili je to samo nešto nešto prolazno, kaže stomatolog Bojan Kubović.Stomatolog ističe kakote da se zbog toga bakterije ne uklanjaju sa zubne površine. Upozorava pacijente kako ne smiju zbog boli koju osjećaju prilikom četkanja izbjegavati mjesta koja krvare. Što trebamo činiti, a što je pogrešno pogledajte u videu.