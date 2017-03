The Cult i House of Pain u lipnju u Zagrebu

Ulaznice:

 Dirty old shop, Tratinska 18

 Rockmark, Berislavićeva 13

 Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

 Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

Britanski rokeri The Cult održat će 27. lipnja koncert na zagrebačkoj Šalati, a dan prije na istom će mjestu koncerte održati reperska supergrupa Prophets Of Rage te hip-hop veterani House Of Pain i post-rock bend Black Peaks. Oba ova koncerta održat će se u sklopu Zagreb RockFesta, koji će se tijekom lipnja održavati na različitim lokacijama po gradu.Ulaznice za Cult su u prodaji od petka, 3. ožujka po cijeni od 200 kn, što je iznos koji će ostati na snazi do 23. travnja. Od 24. travnja do 26. lipnja za ulaz će trebati izdvojiti 220 kn, a na dan koncerta 250 kn. Očekuje se objava imena još nekoliko izvođača koji će svirati s Cult.Prophets Of Rage čine tri četvrtine Rage Against The Machine (svi osim pjevača), Chuck D. i DJ Lord iz Public Enemyja te B Real iz grupe Cypress Hill, a sviraju najveće hitove svojih matičnih bendova. House of Pain u Hrvatsku dolazi u originalnoj postavi – Everlast, Danny Boy i DJ Leathal – a u sklopu turneje kojom proslavljaju 25 godina od prijelomnog debi albuma. Upravo s njega je besmrtna singlica 'Jump Around' koju je producirao DJ Muggs, član Cypress Hill, a s obzirom da Prophets Of Rage u svom setu izvode i ovu pjesmu ovo je prilika da ga se čuje u izvedbi autorskog trojca. Čast da 26. lipnja otvore program pripala je mladoj britanskoj post rock četvorki Black Peaks, koju su mediji dosad najviše uspoređivali s grupama Mastodon, The Dillinger Escape Plan i Tool.Ulaznice za koncert po cijeni od 220 kn u ponudi su do 26. ožujka. Od 27. ožujka do 25. lipnja cijena će im biti 240 kn, a na dan koncerta, ukoliko ih ostane, ulaznice će koštati 270 kn.Niz rock, metal i žanrovski srodnih koncerata koje LAA organizira kroz lipanj spojeni su zajedničkim nazivom Zagreb RockFest. Dio nastupa je već najavljen, poput svirke grupe Ministry u Tvornici kulture, Prophets Of Rage, House Of Pain i Black Peaks te The Culta na Šalati, dok će dio njih biti objavljen u bližoj budućnosti. Hrpa zasebnih lipanjskih događaja održat će se na različitim lokacijama, a sve pod krovom Zagreb RockFesta, što predstavlja potpuno nov koncept na našoj sceni.