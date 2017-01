'The Road Movie' - zastrašujuće putovanje kroz džunglu ruskih drumova

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

Ako postoji film koji će stranca obeshrabriti da u Rusiji ikada sedne u auto, to jereditelja Dmitryja Kalashnikova. Još jedna reakcija na ovaj dugometražni dokumentarni film, prošle godine premijerno prikazan u Karlovym Varyma u okviru industry eventa, javiće se posle desete nenormalne epizode viđene na drumu – ko je ovima dao vozačku dozvolu? Nastao od videa stavljenih na YouTube i ostale internet platforme, a snimljenih kamerama privatnih lica na kontrolnim pločama vozila,je sa jedne strane snažna slika ruskog mentaliteta, a sa druge hronika najneverovatnih dešavanja koja nekoga mogu snaći na drumu.Izborom snimaka sa najluđim materijalom – od rušenja aviona u zabačenom delu Rusije, preko tenkova u praonici automobila, padobranca koji pada na krov kuće kraj same ceste ili ludaka koji iz čista mira ženi skače na šoferku usred gradske ulice i odbija sići i pod pretnjama, molbama i povećavanjem brzine, Kalashnikov svojom režijom i izvanrednom montažom stvara neprocenjivu atmosferu saučesništva u komunikaciji iza volana koja je jednako manijalkalna kao ono što se dešava ispred šoferke. Jedna za drugom se sumanotom brzinom smenjuju zastrašujuće, tragične i komične scene, bez šanse za predah do poslednje minute.Kamera ne prestaje da snima ni kada ju iz automobila, čije je prozorsko okno na suvozačevom mestu razbio i provalio unutra, trga lopov koga ista snima, doduše sada već sa betona, dok ga vlasnik automobila hvata i prebija. Ona radi i kada se na autoputu dešava jeziv lančani sudar i pokušava da se približi demoliranom automobilu iz koga se vadi beživotno telo starijeg čoveka. Kamera je svedok opasnosti trubljenja crnim SUV vozilima, jer se može desiti da iz njih usred autoputa iskoče ćelavi, nabildani manijaci u uniformama koji ne vole da im neko diktira tempo.Inspirisan poplavom privatnih snimaka udara meteorita u Čeljabinsku 2013. koji su izazvali veliku popularnost na internetu, Kalashnikov je započeo da traga za svedočanstvima ostalih vanrednih dešavanja uhvaćenih kamerama sa kontrolnih ploča vozila širom Rusije. Precizna montaža mahom utiče na to da gledalac u nekoliko navrata poveruje da se radi o jednoj te istoj obitelji kojoj se sve to dešava, iako ubrzo postaje jasno da se radi o kompilaciji mnogobrojnih tragičnih i smešnih epizoda uzetoj sa više izvora.Preporuka.