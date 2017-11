'Thelma' - djevojka kojoj treba supermoć kako bi ostvarila sve što poželi

Jedna od prvih scena koju vidimo je plavokosa djevojčica koja veselo hoda po ledu, fascinirana time što ispod površine, ispod svojih nogu, vidi ribe kako plivaju i što zapravo može hodati po vodi. Njen otac vodi je u lov, tako se barem čini, sve dok umjesto u srnu pred sobom on pušku okrene prema djevojčici, no u posljednjem trenutku izgubi odlučnost i ipak ne zapuca. Očito je kako je djevojčica nešto više nego što se čini, nešto moćno čega se čak i njen otac pribojava.Već u svojim prethodnim filmovima () norveški redatelj Joachim Trier bavio se obiteljskim dramama i istraživao kako neraskidive veze utječu na život pojedinca. Tu je temu u novom filmu Thelma podigao stepenicu više ubacujući u priču nadnaravne pojave, djevojku čiji um pokreće stvari.Thelma je djevojka koja je po prvi puta napustila obiteljski dom dolaskom na fakultet u Oslo. Povučena je, sramežljiva i nema mnogo kontakta sa drugim ljudima, osim svakodnevnih razgovora s roditeljima o kojima je dosta ovisna. Jednog dana u knjižnici uoči vrlo privlačnu djevojku koja u njoj izazove burnu reakciju, pravi epileptički napadaj. Kasnije se upoznaju, djevojka se zove Anja i Thelma joj se očito sviđa pa počinju zajedno izlaziti. Odgojena u kršćanskom duhu odricanja i odupiranja svim napastima, Thelma će po prvi puta kušati alkohol, cigarete i požudu. Posebno zbog toga će osjećati krivnju, jer što bi njen otac rekao da dozna kako je zaljubljena u djevojku.Svi ti novi i nepoznati osjećaji zbunjuju Thelmu, izazivajući u njoj nove napadaje, pogotovo kada joj Anja uzvrati simpatije jednim nimalo nevinim poljupcem. Istovremeno, Thelma istražuje simptome svoje misteriozne bolesti te otkriva neke tajne koji su roditelji cijelo vrijeme od nje skrivali, a tiču se događaja iz prošlosti koji su izbrisani iz njenog sjećanja, nestanka njenog malog brata, te njene bake. Kada situacija izmakne kontroli, Thelma jedini spas vidi u povratku kući, nadajući se da će tamo naći sigurnost, no tamo je čekaju nove spoznaje.Intrigantna tema filma, djevojka sa super moćima, te elementi horora čine Thelmu vrlo primamljivim filmskim izborom, no onda se po dolasku u kino dogodi sudar očekivanja i stvarnosti, kada postaje jasno da su svi triler trenuci prikazani u traileru, a radnja je sama po sebi vrlo polagana i počiva na izrazima lica glumice Eili Harboe te povremenim neobjašnjivim događajima za koje je teško razlučiti jesu li samo plod Thelmine mašte. Je li doista neko nadmoćno biće ili je to umislila?Oni koji od filma očekuju horor ili napeti triler mogli bi biti razočarani viđenim, no oni koji zagrebu ispod površine mogli bi se ugodno iznenaditi suptilnošću poruka i simbolike kojom se Trier koristi.Thelma je zapravo jedna djevojka koja samo želi biti sretna, a baš kao i sve djevojke, i ona u sebi ima iznimnu snagu za koju nije ni svjesna da postoji. Pritisnuta strogim odgojem, zabranama i religijom ona potiskuje svoje želje (baš kao i Justine iz filma Raw ), no godinama taloženo nezadovoljstvo jednom mora izaći iz nje. Nemoj misliti da si posebna, da si bolja od drugih, rekao joj je otac, potičući je da razvija vrlo nezdravo gađenje prema vlastitim porivima i da zapravo potiskuje sebe. Ono što će ju osloboditi roditeljskih okova je ljubav, netko tko je prihvaća baš takvu kakva je i smatra da je posebna i vrijedna ljubavi. Tu će se u Thelmi probuditi velika moć - sloboda. I u tome je tajna, ona jest drukčija od drugih, ali zbog toga nije loša osoba, ona je svoja i slobodna činiti što god poželi. Nema u tome ništa nadnaravno.