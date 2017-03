Timovi koji (ne) griješe

kuhar im je koma, namirnice su im koma… nebitno, loše iskustvo koje ne želim iskusiti

kuhar krivi konobara jer nije dobro predstavio jelo, jer ono jest ispravno i mora biti takvog okusa

kuhar krivi dobavljača namirnica jer mu je dostavio neispravnu robu

kuhar krivi šefa restorana jer je odabrao nesposobne ljude

konobar krivi kuhara jer ne zna složiti jelo

konobar krivi šefa restorana jer je odabrao nesposobne ljude

šef restorana krivi kuhara jer nije dobro skuhao

šef restorana krivi kuhara jer nije provjerio dobivene namirnice

šef restorana krivi konobara jer nije dobro predstavio jelo

šef restorana krivi konobara jer nije uspio izgladiti situaciju

Ugodno se smjestite u jedan izrazito poznati restoran, te se nakon prezentiranog menija odlučujete za preporučeno jelo koje je ujedno i specijalitet kuće.Konobar nakon 25 minuta dostavlja naručeno jelo, te nakon što ste zagrizli u prvi komad otkrivate kako je dotično jelo loše, neispravno i jednostavno nejedljivo.Pozivate konobara i izražavate svoju sumnju i nelagodu da jelo nije dobro i da ga ne želite konzumirati.Konobar se ispričava radi neugodnosti, kurtoazno nudi neko drugo jelo i prihvaća vašu odluku da ne želite ništa više konzumirati te vas sa žalošću ispraća iz restorana.Tako najčešće izgleda interni proces kada se nešto zabrlja u pružanju usluge. Traži se krivac, jer kad se on otkrije onda samo treba staviti fokus na to da ga ispravimo i svi će ponovno biti zadovoljni.Osim toga, to je jedan od logičnijih i na racionalnoj razini očekivanih korak. Zapravo,Naime,. Može svaka od komponenti sama za sebe raditi savršeno, no kada ih stavite u sistem ne mora nužno značiti da će ona raditi savršeno za sistem.I kada se to shvati, onda je lakše posložiti sistem i lakše je posložiti timove.U gornjem primjeru, svi su krivi (ako ćemo tražiti krivca) zašto ste napustili restoran. A “krivi” su jer se nisu dobro iskoordinirali i nisu na ispravan način komunicirali što je na stvari. Možda je jedan od njih čak i slučajno napravio veliku grešku, no što su učinili nakon napravljene greške čini razliku između uspješnih i manje uspješnih tvrtki.