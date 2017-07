Trebate gotovinu odmah? Zaboravite na kredite, rješenje je otkup zlata!

Srećom, postoji kvalitetnije rješenje za dolazak do gotovine na licu mjesta, koje su prepoznale stotine tisuća ljudi i riješile svoje financijske poteškoće na brz i jednostavan način - profesionalni otkup zlata. Novi pristup koji je prije gotovo sedam godina uvela tvrtka Auro Domus donio je građanima oko milijardu i pol kuna isplata u "kešu", a prošle godine prosječna je isplata bila veća od 1.000 kuna, često se penjući i do nekoliko desetaka tisuća kuna, a rekordna isplata iznosila je više od milijun kuna!Auro Domus otkup zlata provodi na jednostavan i brz način, zahvaljujući kojem klijenti u nekoliko minuta mogu poslovnicu napustiti s tisućama kuna u novčaniku. Dovoljno je svoje staro zlato - nakit koji stoji nenošen, naslijeđene i demodirane ogrlice, prstenje i naušnice, zubno zlato ili zlatne zube, satove i sve druge vrste predmeta od zlata ili srebra - donijeti u jednu od poslovnica tvrtke koja djeluje na više od 180 lokacija u čitavoj Hrvatskoj. Popis poslovnica možete pronaći na službenim stranicama Auro Domusa Educirani djelatnici izradit će besplatnu procjenu, a po prihvaćanju ponuđenog iznosa, on se odmah i na licu mjesta isplaćuje u gotovini. Poslovnice za otkup zlata Auro Domusa svakog mjeseca posjećuje desetak tisuća zadovoljnih klijenata koji su ih prepoznali kao rješenje za svoje financijske probleme, ali i za poboljšanje kućnog budžeta - isplate koje se mjere u tisućama kuna mogu osigurati ljetovanje ili kupnju novih kućanskih aparata, a mnogi klijenti ostali su iznenađeni visinom isplate koja im je čak i omogućila zatvaranje postojećih gotovinskih kredita!Više informacija o otkupu zlata i tvrtki Auro Domus moguće je dobiti i na besplatnom broju telefona 0800 73 72, kao i putem službenih internetskih stranica