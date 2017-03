Treći Ženijalni dani u kinima 25 hrvatskih gradova

U neovisnim će se hrvatskim kinima idući tjedan održati Ženijalni dani , treća po redu filmska fešta povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka. Treći Ženijalci održavaju se od 7. do 12. ožujka u 25 gradova i 28 neovisnih kina, a na kino platna donose tri filmska ostvarenja - jedan klasik i dva suvremena filma.Poslastica trećih Ženijalnih dana je kultni klasik Federica Fellinija '8 1/2' iz 1963. godine, jedan od najboljih i najznačajnijih filmskih klasika svih vremena. Nagrađen je, među ostalim, dvjema nagradama Oscar i to za Najbolji strani film i Najbolju kostimografiju te Glavnom nagradom na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi.Ovaj "najbolji film ikada snimljen o snimanju filma" (R. Ebert) govori o redatelju Guidu Anselmiju koji, iako bez inspiracije i u kreativnoj blokadi, kreće bez scenarija snimati svoj novi film. U naslovnim ulogama su slavni talijanski glumci Marcello Mastroianni i Claudia Cardinale, a glazbu je skladao genijalni Nino Rota.Prema riječima dr. Ante Peterlića, velikana hrvatske filmske teorije i kritike, '8 1/2' je 'originalan, složeno strukturiran, izražajno vrlo bogat, s autorovim specifičnim darom zapažanja, film je bio gotovo aklamacijski prihvaćen, posebno stoga jer je u razdoblju trijumfa autorskog filma upozorio na mogućnosti autorova izravnijeg komuniciranja s publikom i u mediju igranog filma. Fellini je tim djelom postao "redatelj superzvijezda".Na programu su i dva premijerna, suvremena naslova – domaći 'Trampolin' i francuski 'Sve što dolazi' ('L’avenir').Dugometražni igrani prvijenac Katarine Zrinke Matijević, 'Trampolin', film je o ljubavi, ali ne i ljubavni film. U njegovom je fokusu lice i naličje odnosa između majke i kćeri koji prelazi granicu, probija povjerenje i iz podržavajućeg i nježnog prelazi u mračan i nasilan. To je film o bezuvjetnoj roditeljskoj ljubavi koja često postane uvjetovana; film o ožiljcima koji ostaju u nama dugo nakon što masnice izblijede. U glavnim ulogama nastupaju Franka Mikolaci, Tena Nemet Brankov (Zlatna arena za najbolju sporednu žensku ulogu) i Marija Tadić, u ostalim Lana Barić, Frano Mašković, Asja Jovanović, Nina Violić, Igor Kovač i Enes Vejzović.'Sve što dolazi' djelo je mlade francuske redateljice Mie Hansen-Løve za koji je dobila Srebrni medvjed za najbolju režiju na Berlinaleu, a brojni kritičari uvrstili su film među najbolja ostvarenja u 2016. godini. Govori o Nathalie, profesorici filozofije u srednjoj školi u Parizu koju glumi Isabelle Hupert. Strastveno radi svoj posao i obožava učenicima prenositi ljubav prema kritičkom razmišljanju. Udana s dvoje djece, rastrgana je između svoje obitelji, bivših učenika i vrlo posesivne majke. Jednoga dana, suprug joj objavi da je napušta zbog druge žene. S novostečenom, nametnutom slobodom, Nathalie se nalazi pred izazovom da iznova stvori svoj život.Treće Ženijalne dane Kino mreža organizira u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom uz financijsku potporu Zaklade Kultura nova i Grada Zagreba, a odvija se u 28 nezavisnih kino dvorana: Art-kino Croatia, Art-kino Metropolis MSU, Centar za kulturu Čakovec, Gradsko kino Sinj, Kino 30. svibanj, Kino Europa, Kino Gorica, Kino Karaman, Kino Marof, Kino Mediteran Bol, Kino Mediteran Hvar, Kino Mediteran Imotski, Kino Mediteran Jelsa, Kino Mediteran Komiža, Kino Mediteran Lastovo, Kino Mediteran Omiš, Kino Moslavina, Kino Pazin, Kino Pobjeda, Kino Samobor, Kino Slatina, Kino Sloboda, Kino Urania, Kino Valli, Kino Velebit, Kino Zabok, Kinoteka Zlatna vrata i MM centar.