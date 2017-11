Trećina mladih preko interneta komunicira s osobom koju ne poznaje

Trećina mladih putem interneta komunicira s osobama koje ne poznaje, a svaki četvrti tinejdžer u dobi od 15 do 17 godina susreo se s osobom koju je upoznao online, pokazalo je istraživanje o sigurnosti mladih na internetu provedeno u sklopu međunarodnog projekta EU Kids Online o ponašanju mladih od 9 do 17 godina na internetu. Zbog neadekvatne edukacije o sigurnom korištenju interneta mladi prečesto ulaze u razna rizična ponašanja na internetu, zaključak je prvog nacionalnog komparativnog istraživanja o medijskim navikama djece koji okuplja 33 europske zemlje.Istraživanje je pokazalo da većina mladih ima pravo na pristup internetu kada god žele, međutim tek je svaki četvrti ispitanik u dobi od 9 do 14, odnosno svaki treći u dobi od 15 do 17 godina izrazio zabrinutost za svoju privatnost na internetu. Više od polovine mladih u posljednjih godinu dana dobilo je neku vrstu neprimjerene ili povređujuće poruke, no samo ih je 11% tražilo pomoć druge osobe, a većina samo zatvori stranicu ili aplikaciju. Zabrinjavajući se pokazao podatak da jedno od četvero mladih ignorira takav problem.Istraživanje je pokazalo da roditelji puno češće razgovaraju i nadziru aktivnosti mlađe djece na internetu, dok su tinejdžeri u velikoj mjeri u korištenju interneta bez nadzora.