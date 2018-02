U srijedu u Zagrebu KinoKino - festival filmova za djecu

U srijedu, 14. veljače u 19 sati projekcijom švedskog kinohita 'Svemirski kamp' u zagrebačkom kinu Europa počinje 3. izdanje Međunarodnog filmskog festivala za djecu KinoKino . U idućih četiri dana trajanja Festivala, sve do nedjelje 18. veljače, na velikom platnu izmjenjivat će se tridesetak filmova dugog i kratkog metra koji na različite načine tematiziraju dječju znatiželju i njihovu istraživačku strast.U 'Svemirskom kampu' djevojčica Puttan postaje dijelom šarolike družine sastavljene od ljudi i lutaka na tajnom projektu lansiranja u svemir nakon što je prezaposleni roditelji slučajno ostave ispred reciklažnog dvorišta umjesto ispred ljetnog kampa. Ovaj švedski kino-hit kritičari već proglašavaju budućim klasikom i filmom koji će voljeti buduće generacije, a premijeru će imati upravo na KinoKino Festivalu.Glavni junaci i junakinje filmova od Francuske, Njemačke, Švedske, Cipra pa sve do Kolumbije, uvijek se nađu u situacijama koje se čine bezizlaznima, a oni svojom znatiželjom i zapitkivanjem pokušavaju utjerati pravdu i učiniti svoj i tuđe živote boljima. Glavni junak ciparske drame 'Dječak na mostu', dječak po imenu Sokrat, inače sklon pirotehnici iz kućne radinosti, postaje glavni detektiv u slučaju misterioznog seoskog ubojstva čije će ga razrješenje dovesti i do vlastite zrelosti. Jedan od najnagrađivanijih europskih dječjih filmova protekle godine, njemačko ostvarenje 'Oči u oči' na duhovit način progovara o životu s različitostima i što se dogodi kad jedanaestogodišnji Michi, siroče iz doma, sazna za oca za kojeg nije znao da postoji i kako njegova euforija naglo splasne kad upozna Toma, tatu koji je rastom niži od njega. 'Oskarova Amerika', film norveškog redatelja Torfinna Iversena, vodi nas na putovanje u središte sna o američkoj preriji dječaka Oskara, njegovog neprilagođenog prijatelja Levija i jednog sasvim posebnog ponija. Sve se mijenja za kolumbijske tinejdžere Corneliusa i Ritu kad im se na putu nađe jedna neobična bradata koza. Zbog uvjerenja da im je donijela nesreću, pokreće se niz neobičnih događaja, ali svadljivi brat i sestra napokon će pronaći zajednički jezik u egzotičnoj komediji 'Koza nesrećonoša' vodi na rajske plaže kolumbijskih Kariba, sve uz nezaobilazne zvukove reggaea i pregršt zanimljivih likova.U popratnom programu Svaki dan otkrivam pet filmova kratkog metra namijenjenih uzrastu 7+ pretvorit će se u posebnu interaktivnu projekciju popraćenu razgovorom o emocijama. Probrani kratkiši su 'Binarna zvijezda', 'Gemma', 'Lutke', 'Subotnje kino' i hrvatski film 'Zora' Krasimira Gančeva o talentiranoj gimnastičarki koja se zaljubljuje u nogomet. Treću godinu zaredom prikazuje se blok kratkih animiranih filmova namijenjen mališanima predškolske dobi Moj prvi odlazak u kino i po prvi put program će biti prikazan u obje dvorane kina Europa: velikoj dvorani i dvorani Müller.U programu Klasici s gostima, osim kultnog francuskog klasika 'Moj ujak' u izboru sarajevskog glumca i ovogodišnjeg člana profesionalnog žirija Moamera Kasumovića, bit će prikazan i jedan od najpopularnijih dječjih filmova svih vremena, 'Karate Kid', kojeg je za publiku KinoKina izabrao domaći kreativni svaštar, redatelj, glumac, DJ i kvizoman Mario Kovač.Kako bi djeci boravak u kinu prije i poslije projekcija bio ispunjen učenjem i zabavom, program KinoKino nudi niz popratnih sadržaja. Nakon svake projekcije s moderatorima (Maja Kovač, Mario Kovač, Vedran Senjanović, Sara Stanić, Iva Šulentić) moći će diskutirati o odgledanim filmovima, a imat će priliku uključiti se i u radioničke sadržaje. Osim već tradicionalne radionice Moja prva kritika, na kojoj će najmlađi filmofili dobiti priliku da postanu pisci i kritičari od formata, prvi put ove godine održat će se radionica Stvaram videoigru čiji je cilj najmlađim polaznicima na vrlo jednostavan način prikazati način izrade videoigara kako bi po završetku radionice samostalno izradili jednostavnu igru.