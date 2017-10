U Zagreb stiže redatelj serije McMafia i jedan od ključnih američkih stručnjaka za razvoj VR igara

I ove godine ZFF-ov edukativni i networking program objedinjen platformom Industrija donosi niz predavanja, radionica i panela namijenjenih profesionalcima, mladim filmašima i svima onima koji prate zbivanja i trendove na svjetskoj audiovizualnoj sceni.Tijekom osam festivalskih dana (12. – 19.11.) pokrit će se svi važni aspekti u ciklusu proizvodnje filma – od razvoja projekta, pisanja scenarija, financiranja i koprodukcijskih mogućnosti, pakiranja i prezentacije projekta, postprodukcije pa sve do distribucije filma, a kao i prethodnih godina, Industrija obuhvaća niz predavanja vrhunskih profesionalaca iz cijeloga svijeta.Na ZFF stiže britanski scenarist i redatelj James Watkins, redatelj serije McMafia koja je ljetos snimana u Hrvatskoj i epizode popularne Netflixove serije Black Mirror. U svom predavanju McMafia: od ideje do realizacije (12.11.) Watkins će govoriti o nastanku BBC-jeve serije čija se premijera očekuje početkom 2018. godine – od pisanja scenarija, pakiranja projekta, režiranja epizoda, snimanja u Hrvatskoj – rada s hrvatskom ekipom na hrvatskim lokacijama pa sve do promocije.Industrija će ugostiti i Spencera Hunta, kreativca i stratega specijaliziranog za suvremene oblike interaktivne zabave i jednog od ključnih ljudi tvrtke Skydance Media, studija koji razvija VR igre, a nalazi se u sklopu Paramount Studija. Hunt će tijekom masterclassa AR/VR: U potrazi za pričama budućnosti (13.11.) pojasniti kako AR (proširena stvarnost) mijenja način na koji percipiramo svijet i kako se dizajniraju interaktivne, razgranate priče koje koriste komponente umjetne inteligencije. Masterclass je organiziran u suradnji sa Savezom scenarista i pisaca izvedbenih djela – SPID Story + Tech Platformom.U suradnji s ADU i znamenitom francuskom filmskom školom ENS Louis-Lumière, pionirom obrazovanja na području filma i fotografije, Industrija također donosi predavanje francuskog producenta Stéphana Guénina na temu Financijskih mehanizma u Francuskoj i koprodukcijskih mogućnosti s jugoistočnom Europom (16.11.).U Zagreb dolazi i Peter Kerekes, slovački redatelj koji je domaćoj publici poznat po dokumentarcima Kuhanje povijesti i Baršunasti teroristi. Na predavanju Dokumentalni filmovi – o hibridnom dokumentarno igranom žanru (18.11.), organiziranom u suradnji s Restartom, Kerekeš će govoriti o ključnoj razlici između dokumentarnog i dokuMENTALnog filma.Bogat program predavanja i panela Industrije također uključuje predstavljanje postprodukcijskih studija iz regije pod nazivom To ćemo popraviti u postu – Umjetnost oblikovanja slike i zvuka – postprodukcija u regiji (17.11.). Tijekom kratkih prezentacija sedam postprodukcijskih studija: Color Bureau (Hrvatska), Studio Nazor (Hrvatska), Vizije (Hrvatska), Iridium Film (Slovenija), Fabrika (BiH), Living Pictures (Srbija), Teleking (Slovenija) pokazat će što se može očekivati od studija koji se bave finalnim oblikovanjem slike i zvuka te koje su novosti i intervencije koje mogu realizirati.