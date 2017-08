'Ustav RH' Rajka Grlića kandidat za Europsku filmsku nagradu

Igrani film 'Ustav Republike Hrvatske' redatelja Rajka Grlića izabran je na listu najboljih europskih filmova ove godine, čime je nagrađivani Grlićev film automatski i nominiran za Europsku filmsku nagradu. Glavni odbor Europske filmske akademije, pod predsjedanjem poljske redateljice Agnieszke Holland, probrao je 51 film iz 31 zemlje, a osim 'Ustava RH' nominirani su još i 'Happy End' Michaela Hanekea, 'Loveless' Andreyja Zvyagintseva, 'Afterimage' Andrzeja Wajde, 'Bright Sunshine In' Claire Denis i mnogi drugi ( ovdje popis).Ova "ljubavna priča o mržnji, inspirirana stvarnom zemljom", svjetsku je premijeru doživjela na 40. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Montrealu, gdje je osvojila glavnu festivalsku nagradu 'Grand Prize of the Americas'. Film je nakon toga prikazan na mnogim međunarodnim festivalima uključujući festivale u Tallinu, Indiji, Sofiji, Milanu i Šangaju, a na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu osvojio je Zlatne Arene za scenarij (Rajko Grlić i Ante Tomić), najbolju glavnu mušku ulogu (Nebojša Glogovac), najbolju sporednu mušku ulogu (Dejan Aćimović), kameru (Branko Linta) i Priznanje za najbolji hrvatski dugometražni film (Nagrada ocjenjivačkog suda Fedeora).Film prati priču o četvero ljudi koji žive u istoj zgradi i zaziru jedni od drugih jer se razlikuju po imovinskom statusu, seksualnim navikama, nacionalnosti i vjeri. I vjerojatno nikada ne bi međusobno prozborili da ih nesreća na to ne natjera i učini međusobno ovisnim. Mučno i bolno oni se polagano počinju otvarati i međusobno prepoznavati kao ljudi.Scenarij potpisuje Ante Tomić zajedno s Rajkom Grlićem, a ostalu autorsku ekipu čine direktor fotografije Branko Linta, skladatelj Duke Bojadziev, scenografkinja Željka Burić, kostimograf Leo Kulaš, montažer Andrija Zafranović, majstorica maske Ana Bulajić Črček, majstor zvuka Nenad Vukadinović i dizajner zvuka Srdjan Kurpjel. Producent je Ivan Maloča, u glavnoj ulozi pojavljuje se srpski glumac Nebojša Glogovac, a uz njega još igraju Ksenija Marinković, Dejan Aćimović i Božidar Smiljanić.Europske filmske nagrade nagrađuju najveća dostignuća europske filmske kinematografije za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolju glumicu i glumca te scenarista prema glasovima članova Europske filmske akademije. Narednih tjedana više od tri tisuće članova Akademije glasovat će za nominacije u spomenutih pet kategorija, a svi filmovi sa selekcijske liste imaju i mogućnost osvajanja nagrada u kategorijama najbolje kamere, montaže, scenografije, kostimografije, glazbe, oblikovanja zvuka. Odluku o nagradama u spomenutim kategorijama bez prethodnih nominacija donijet će specijalni sedmeročlani žiri. Nominirani filmovi bit će objavljeni 4. studenog na filmskom festivalu u Sevilli, dok će dobitnici biti proglašeni 9. prosinca ove godine u Berlinu.