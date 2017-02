Vojni bi rok godišnje koštao koliko cijela reforma obrazovanja

Centar za mirovne studije osuđuje namjere Vlade Republike Hrvatske da aktivira obvezni vojni rok za sve muške građane u Hrvatskoj. Ideja aktivacije vojnoga roka sporadično se pojavljuje u javnosti zadnjih nekoliko godina, a ovaj put dodatno zabrinjava što je navedenu ideju podržao i premijer Plenković, koji o vojnom roku govori kao da je ta odluka već donesena, dok se javnost zavarava navodnim studijama i analizama. Treba li uopće spominjati da u predizbornom programu niti HDZ-a niti MOST-a nije bilo najave aktivacije vojnog roka? Vrlo vjerodostojna prevara birača.Uvođenje vojnog roka je štetno za Republiku Hrvatsku i šteti njezinim nacionalnim interesima kao što su modernizacija obrazovanja, smanjenje nezaposlenosti i društvenih nejednakosti. Zemlja koja već 26 godina nije uspjela modernizirati obrazovni sustav, u njega uvrstiti mirovno i građansko obrazovanje te u kojoj je nezaposlenost mladih među najvišima u Europskoj uniji, umjesto da ulaže u rješavanje tih problema, mladima nudi im vojni rok! Vjerodostojno?Dok jedna od pet osoba između 15 i 35 godina u Hrvatskoj ne radi, niti se obrazuje, prvi i primarni prioritet Vlade bi trebao biti poticanje zapošljavanja, a ne ulaganje u populariziranje Oružanih snaga i rata. Procjenjuje se da bi ovakva popularizacija vojske i militarizacija hrvatske građane stajala 300 do 400 milijuna kuna godišnje, dok je za cjelovitu reformu hrvatskog obrazovnog sustava u idućih pet godina potrebno osigurati 300 milijuna kuna.Mladi ljudi ne trebaju vojni rok, trebaju radna mjesta, kvalitetno i dostupno obrazovanje, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja, financijsku i ljudsku sigurnost kako bi mogli osnivati obitelji iunaprjeđivati kvalitetu svojih života.Aktivacija vojnog roka još više će mladih otjerati iz zemlje. Porazno je da dio političara koji vodi našu zemlju kontinuirano nameće osjećaj straha i neposredne ratne opasnosti. Militarizacija javnog prostora zemlje koja je prošla kroz rat prije svega 20-tak godina pokazuje jasan nedostatak vizije razvoja u smjeru uključive i prosperitetne zemlje. Ako ne znate vladati bez širenja straha, bolje vjerodostojno odustanite!Prije nego što je zamrznutu obvezno služenje vojnog roka 2006. godine, 54% mladića odbijalo ga je služiti ulaganjem prigovora savjesti, što je važan indikator za one koji sada žele mladima nametnuti vojnu obuku. Bitno je podsjetiti građane i građanke RH, ali i one koji nas guraju u rat, da svatko može temeljem članka 47. Ustava Republike Hrvatske uložiti prigovor savjesti i odbiti služiti vojni rok.Stoga, Centar za mirovne studije poziva sve mladiće i djevojke, tate i mame, bajke i djedove, ali i branitelje koji su prošli kroz ratne bojišnice da se glasno usprotive ideji ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Ne vojnom roku, rat je gotov!