Vrhunski jazz duo iz Chicaga Rob Mazurek & Jeff Parker kompletira program 18. Žednog Uha

Glazba, Hrvatska

Rob Mazurek i Jeff Parker kao predstavnici onog najboljeg od čikaškog jazza upotpunit će program ovogodišnjeg osamnaestog po redu Žednog uha koji se održava u Zagrebačkim klubovima Tvornica i Močvara od 3. do 9. studenog. S Mazurekom i Parkerom svirat će i domaći BFK Trio, zajedno s Fujiya & Miyagi zasvirat će makedonski RIB, dok će Mark Lanegan Bandu potporu pružiti američki kantautor Joe Cardamone i Lyenn. Fleet Foxes sviraju uz pomoć Nicka Hakima.



Od Al Caponea s ljubavlju



Nekada u vrijeme postojanja NO Jazz Festivala Rob Mazurek bio je učestali gost zagrebačkih pozornica, gdje je sa svojim Chicago Underground projektima u pravilu rasprodavao najprije KSET, a potom i Teatar &td. Nakon desetljeća pauze ovaj se izvanserijski trubač i nadahnuti glazbeni istraživač vraća u grad koji je nekad posjećivao barem jednom godišnje. Svoju suradnju s Jeffom Parkerom, kojeg je Zagreb, osim s Mazurekom imao priliku redovito gledati i slušati s legendarnim post rockerima Tortoise, kao i s vlastitim trijom, Rob je započeo sada već davne 1994. kada su upravo njih dvojica pokrenula Chicago Underground radionice u legendarnom klubu The Green Mill, koji je u vrijeme prohibicije bio u vlasništvu Ala Caponea. Naziv ove jazz radionice ubrzo je Mazurek pretvorio u niz sjajnih glazbenih projekata s kojima se proslavio, a zanimljivo je da svoj duet s Parkerom nije snimio sve do 2015. kad su njih dvojica odlučila obilježiti 20 godina suradnje.



'Some Jellyfish Live Forever' predstavlja bogat glazbeni vokabular ove dvojice majstora improvizacije čija imaginacija kao da nema granica, no kao i obično kod ovakvih izvanserijskih glazbenika koncerti su ono gdje sav taj nepresušni izvor ideja dolazi do punog sjaja. Na njihovom će im se premijernom zajedničkom nastupu u Zagrebu pridružiti i domaći BFK Trio kojeg

čini trojka iskusnih zagrebačkih glazbenika znana između ostalog i kao polovica izvrsnih Franz Kafka Ensemble, trojka u sastavu Bruno Vidović za bubnjevima, Franjo Glušac na gitari i Damir Prica Kafka na saksofonu i klaviru.

Fujiya i Miyagi trebaju pomoć iz Makedonije



Britanskim elektro krautrockerima Fujiya & Miyagi pridružuju se makedonski RIB koji su karijeru započeli pod imenom SIZ, da bi se krajem 2014. preimenovali u RIB. Jane (gitara & truba), Ivica (Gitara i vokal) i Džano (bubanj) nas ovoga puta voze na jedno drugačije glazbeno putovanje od onih na koja smo navikli s njihovim prethodnim bendovima. Od Venice Beacha, preko suptilne atmosfere njujorških jazz klubova, pa sve do skopskih letargičnih vožnji biciklom. RIB iza sebe imaju dva albuma, oba izdana na vinilu.



Ulaznice za već najavljeni koncert britanskih Fujiya & Miyagi koji u istom klubu sviraju dan prije postaju dvodnevne te će vrijediti i za nastup Mazureka i Parkera. Cijena im je 65 kuna, a mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i Rockmarku, te na njihovim web stranicama. Na ulazu će koštati 80 kuna.



Mark Lanegan i Fleet Foxes s novim albumima



Mark Lanegan Band u sklopu europske turneje kojom promovira novi album 'Gargoyle', odlično prihvaćen i od kritike i publike, a nakon rasprodanih koncerata u Pauku, Kinu SC i galeriji Lauba, 6.11. dolazi u Tvornicu Kulture na još jedno magično druženje. Ulaznice su 130 kuna, a na dan koncerta 150 kuna.



Američki indi-folk rokeri Fleet Foxes dolaze u Tvornicu u sklopu velike europske turneja u sklopu koje će Zagreb opet biti jedini grad na istoku Europe u kojem će Fleet Foxes uživo predstaviti svoj novi album 'Crack-Up';. Koncert će se održati u četvrtak, 9. studenog. Ulaznica je 170 kuna, a na samom ulazu, ukoliko ih ostane, koštat će 200 kuna.



Raspored:

3.11.2017. FUJIYA & MIYAGI (Engleska) / RIB (Makedonija) – Močvara

4.11.2017. ROB MAZUREK & JEFF PARKER (SAD) / BFK TRIO (Hrvatska) – Močvara

6.11.2017. MARK LANEGAN BAND (SAD) / JOE CARDAMONE (SAD) / LYENN (Belgija) – Tvornica

9.11.2017. FLEET FOXES (SAD) / NICK HAKIM (SAD) – Tvornica