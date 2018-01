Wiley, Bonobo i David Rodigan otvaraju 11. festival Outlook

Preko 300 glazbenika nastupit će na 10 jedinstvenih pozornica ovogodišnjeg festivala Outlook koji će pružiti preko 380 sati glazbe u pet dana festa u Puli i tvrđavi Punta Christo od 5. do 9. rujna.Kao i svake godine Outlook će biti otvoren koncertom u dvije tisuće godina staroj pulskoj Areni, i to u srijedu, 5. rujna. U Outlook festival publiku će uvesti Sir David “RAM JAM” Rodigan MBE koji će s 20-članim Outlook Orchestrom izvesti glazbu koja je obilježila 40 godina karijere ovog legendarnog radijskog voditelja. Maestro ambijentalne glazbe Bonobo uživo će odsvirati svoj posljednji i cijenjeni album 'Migration', a na popis je upravo dodan i jedan od najutjecajnijih britanskih glazbenika današnjice i kum grimea - Wiley.U prvom valu izvođača glavnog dijela 11. Outlook festival u tvrđavi Punta Christo kod Fažane, od 6. do 9.9., najavljeni su J Hus, Stefflon Don, Kojey Radical, Mist, Madam X, Children of Zeus, AJ Tracey, David Rodigan, Channel One, Bonobo, Andy C, Noisia i Digital Mystikz. Uvijek raznolik i dinamičan popis izvođača uključuje najbolje od bass, d’n’b, dub, reggae, grime, hip-hop, jungle i dubstep glazbenih žanrova i to na najjačim svjetskim razglasima. Stiže tako zlatni dečko Velike Britanije, J Hus, sa svojom zaraznom mješavinom rapa i afrobeata, a tu je i kraljica dancehalla Stefflon Don, koja osvaja svojom vještinom slaganja stihova o ženskoj snazi i životu ulice. Tu su i jaka imena Grimea i rapa: AJ Tracey, Killa P., YGG, Lady Leshurr, Jaykae, Kamakaze, Grandmixxer, Trends i Boylan. I ove godine na pravi način predstavit će se i hip-hop scena, a predvode je MIST, Melanin 9, Ocean Wisdom, Devilman. Alternativniji i nježniji hip-hop slušat ćemo na nastupima Fatime, Open Mike Eaglea, MC Miss Red, Goth-Trada, Ryan De La Cruza, Ezra Collectivea i Layfullstopa i Eve Lazarus.Dub i reggae srce su Outlook festivala od prvog izdanja, a Jah Shaka, Channel One, Iration Steppas, Johnny Clarke i Dub Asante bend te Dub Smugglers samo su neka od imena koji i ove godine održavaju tu tradiciju. Na tvrđavu se penje i prva dama bass glazbe Madam X, zatim Loefah, Jubilee, Commodo, Gantz i Lamont, Kahn, Neek.Bez solidne doze svojih 160 i više BPM-ova neće ostati ni drum’n’bass i jungle zaljubljenici, a za to će se pobrinuti Calibre, Andy C, Dillinja, Doc Scott, Randall, DJ Hype, DJ Storm, Noisia, dBridge, J:Kenzo, FIXATE, Bryan Gee, Kyrist, Riya Lenzman, DLR, ANT TC1, Artificial Intelligence i mnogi drugi. Kao glavna imena dubstep i garage zvuka listi izvođača pridružuju se Digital Mystikz, Silkie, Truth, Kaiju, A/T/O/S, Sicaria Sound, Indiji, Jack Sparrow, Hatcha, Youngsta Joe Nice, Djinn, Egoless N-Type, Silmzee, Darkzy, Skepsis, Notion, Mr Virgo, Bru-C i Lazcru.Uz već spomenutog Egolessa u prvom valu imena 11. Outook od domaćih i regionalnih izvođača najavljeni su još Filip Motovunski te slovenski Roots In Session i Dub Diggerz.Regionalne festivalske ulaznice ranograbilice koštaju 400 kuna za četiri dana i noći (samo za ljude iz regije), dok regionalne ulaznice za koncert otvorenja koštaju 240 kuna.