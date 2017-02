Wovenhand dolaze u Rijeku i Zagreb

Projekt karizmatičnog Davida Eugena Edwardsa, kultni Wovenhand , ponovno se vraća u Hrvatsku.U sklopu svoje europske turneje promoviraju novi, osmi po redu, album 'Star Treatmant' izdan 2016. godine za nezavisni label Sargent House, koji u svojem katalogu, uz Wovenhand, ima još Chelsea Wolfe, Deafheaven, Earth, Boris, Russian Circles i druge odlične bendove.Tijekom posljednja dva desetljeća Wovenhand i njegov prethodnik, legendarni 16 Horsepower, inspirira i utječe na generacije glazbenika širom spektra alternativne glazbe. Wovenhand se ne može opisati tradicionalnim terminima. Njihov zvuk organski je patchwork folka, post-punka, gothic rocka, countrya i americane, spojen u mašinu Davidove nadahnute, ekspresivne izvedbe i konstantnog spiritualnog istraživanja. Na trenutke žalostan i melankoličan, a na druge transcendentalan i moćan, Wovenhand je uvijek duhom i zvukom nezaboravan. Wovenhand dolazi u Zagreb u srijedu 10.5. u klub Močvara, dok će se riječkoj publici predstaviti u petak, 19.5. u Pogonu kulture.Ulaznice za zagrebački koncert u Močvari su u prodaji od 27.2., a mogu se pronaći u Rockmarku (Berislavićeva 13) i Dirty Old Shopu (Tratinska 18), te na njihovim web stranicama, dok za riječki koncert u Pogonu kulture karte se mogu naći već danas u sustavu Entrio.Cijena ulaznica za zagrebački koncert je 85 kuna do 12.3., nakon toga cijena ulaznice raste na 110 kuna, dok će na dan koncerta, ukoliko ih ostane, cijena ulaznice biti 130 kuna. Ulaznice za riječki koncert koštaju 85 kuna do 2.4., nadalje će im cijena biti 110 kuna, a na dan koncerta, ukoliko ih preostane cijena će im biti 130 kuna.Zajedničku organizaciju oba koncerta potpisuju Žedno uho i Distune promotion.