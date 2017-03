Za mjesec dana 29. Muzički biennale Zagreb - za djecu i odrasle

Od bajkovite opere na otvaranju, do koncerta u tunelu na zatvaranju, ovogodišnji, 29. Muzički biennale Zagreb u deset će dana od 21. do 30. travnja ponuditi publici više od trideset koncertnih i glazbeno-scenskih događanja. Od jutarnjih i popodnevnih programa za djecu i mlade, večernjih prime-time koncerata, te kasnovečernjih termina na kojima će se zbiti neki od naujuzbudljivijih festivalskih trenutaka, Muzički biennale Zagreb teži programskim konceptom obuhvatiti široki pojam suvremene glazbe. Ovdje program, vrlo pregledno napravljen.Ovogodišnji partner Biennala je Poljska pa će ga otvoriti premijera opere Klothò poljske skladateljice Martyne Kosecke, u Kazalištu Komedija 22. travnja, a s obzirom da će operu izvesti ansambl HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, opera će ostati na repertoaru riječkoga kazališta.Već tradicionalna suradnja Biennala s dvama orkestrima, koji uvijek zauzimaju "prime-time" termine bijenalskih četvrtaka i petaka, jest ona sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije i njegovim Majstorskim ciklusom te sa Zagrebačkom filharmonijom. Bienalskim programom Simfonijskog orkestra ravnat će francuski maestro Pierre-André Valade: uz jedno novo djelo koje nastaje na narudžbu Muzičkog biennala Zagreb, novu skladbu za elektroniku i orkestar Vjekoslava Nježića, na programu je i praizvedba Simfonije Mladena Tarbuka.Zagrebačka filharmonija također će, pod ravnanjem Diana Tchobanova, uroniti u potpuno nepoznat i većinom potpuno nov program. Uz nova orkestralna djela Sande Majurec i Ivana Josipa Skendera, očekuje ih još praizvedba djela Davorina Kempfa, koje su naručili za vrijeme dok je bio njihov rezidencijalni skladatelj, Plohe i boje za gudački orkestar.Biennale će ponovo gostovati i u Sfumatu, ciklusu Zbora HRT-a, a program koji je osmišljen zajedno s Nilsom Schweckendiekom, dirigentom Helsinškog komornog zbora, predstavit će u atriju Muzeja Mimara suvremeno finsko zborsko stvaralaštvo te novu skladbu Frane Đurovića.I Zagrebački solisti u svojoj će koncertnoj sezoni učiniti iskorak u suvremeno; njihov koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu nudi spoj suvremene klasike i novog repertoara, uz praizvedbu djela Viktorije Čop.Branko Mihanović, Žarko Perišić i Domagoj Pavlović, okupljeni u Zagrebački puhački trio (s praizvedbama djela Branimira Lazarina i Danijela Legina) te violončelist Branimir Pustički i orguljaš Ante Knešaurek na MBZ-u će održati samostalne koncerte.Logično, ansambli koji su i u svom standardnom djelovanju posvećeni suvremenoj glazbi, istaknut su dio bijenalskih programa. Dan otvaranja tako donosi i nastup Cantus Ansambla, pod ravnanjem njihovog stalnog gosta dirigenta Adriana Martinollija. Predstavit će videooperu 'An Index of Metals' talijanskog prerano preminulog skladatelja Fausta Romitellija, njegovo posljednje dovršeno djelo (iz 2003.), za koje je vizualnu komponentu osmislio i ostvario njegov sunarodnjak Paolo Pacchini.U povodu 80. rođendana Dubravka Detonija na MBZ-u nastupa i njegov ansambl Acezantez, a na programu naslovljenom 'ACEZANTEZIJATIS: Musica Detoniana' u Polukružnoj dvorani Teatra &TD jedna nova generacija ovog ansambla utemeljenog 1970. predstavit će nekoliko Detonijevih skladbi, uz sudjelovanje i samog autora.Možda najveći odmak od standardnog i uvriježenog donosi novi glazbeno-scenski projekt TE, zajednički autorski rad skladatelja Dalibora Bukvića i Ane Horvat te redateljice Natalije Manojlović, oblikovatelja svjetla Marina Frankole te scenografkinje/kostimografkinje Ane Trischler, a u izvedbi Vokalnog ansambla Antiphonus. Mjesto nastajanja i izvedbe toga novog djela, koje će ujedno biti i zatvaranje 29. MBZ-a bit će Tunel Grič.Francuski udaraljkaši Ansambl Les Percussions de Strasbourg u Zagrebačkom kazalištu lutaka će 28. travnja u 17 sati atraktivnim programom s mnogo korištenja novih tehnologija zaintrigirati dječju maštu. Prije samog večernjeg svečanog otvaranja Festivala dječja će publika imati prednost na tzv. Veliko otvorenje za malene u Zagrebačkom kazalištu lutaka (ZKL), 22. travnja u 18 sati. Premijera dječje lutkarske predstave 'Žabica kraljica', čiju glazbu potpisuje mlada skladateljica Sara Glojnarić, a režiju Rene Medvešek, jedan je od najatraktivnijih programa na MBZ-u uopće. Osim Ansambla ZKL-a sudjeluju Marija Lešaja (sopran), Gustav Barišin (kontrabas), Sanja Vrsalović (klavir) te Josip Konfic (udaraljke).No, dođe vrijeme i za promjenu uloga – na MBZ-u će mlada publika zauzeti svoje mjesto na pozornici. U Muzeju za umjetnost i obrt 26. travnja u 18 sati, MBZ ponovo ugošćuje najmlađe interprete suvremene glazbe! Grupa za Novu glazbu Glazbenog učilišta Elly Bašić, uz mentorstvo profesorice Maje Petyo Bošnjak, izvodit će glazbu Johna Cagea, Jordana Noblesa te hrvatskih skladatelja Ivana Božičevića i Sare Jakopović.U Kulturno-informativnom centru (KIC), četiri su popodneva rezervirana za perspektivne mlade glazbenike i autore. Od 24. do 27. travnja u 15 sati održat će se koncerti raznih ansambala mladih koji će pod vodstvom svojih mentora, u neformalnijoj atmosferi, pokazati koja su njihova usmjerenja i interesi.