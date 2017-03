Zagreb započinje globalni val prosvjeda protiv fosilnih goriva

Greenpeace Hrvatska, Sindikat biciklista i Zelena akcija u nedjelju 12. ožujka, organiziraju masovnu biciklističku vožnju kroz Zagreb s ciljem osvještavanja što većeg broja građana i vladajućih o održivim oblicima kretanja i zaustavljanju klimatskih promjena. Ovo je prvi veliki klimatski prosvjed u Hrvatskoj, kojim započinje val povezanih događanja u ostatku svijeta pod kapom pokreta “Break Free” i poziva se što veći broj građana i građanki da se pridruže. Break Free from fossil fuels globalni je pokret kojim se ukazuje na potrebu hitnog i bezpogovornog prestanka korištenja fosilnih goriva. U više od 40 zemalja na 6 kontinenata održat će se niz mirnih prosvjednih akcija, kojima se zahtijeva svijet oslobođen od fosilnih goriva te prijelaz prema sigurnoj i održivoj energetskoj budućnosti za sve. Organizatori očekuju masovni odaziv biciklista u Zagrebu, a vožnja će biti pogodna za sve dobne skupine i nije natjecateljskog karaktera, već joj je svrha pokazivanje mnogobrojnosti podržavatelja ovakvog gradskog prijevoza. Snimke iz Zagreba bit će prikazane u svim svjetskim medijima koji izvještavaju o “Break Free” pokretu.“Vlade i korporacije još uvijek potiču korištenje fosilnih goriva koja uzrokuju promjenu klime pogubnu za buduće generacije, zagađuju okoliš, štete zdravlju i dovode do kršenja ljudskih prava. Tražimo hitan prijelaz s ugljena, nafte i plina na obnovljive izvore energije”, izjavila je Marija Tomac iz Greenpeace Hrvatska. Povorka će se nakratko zaustaviti ispred zgrade HEP-a, kako bi se pozvalo na prelazak ka obnovljivim izvorima energije i iskorištavanju blagodati Hrvatske, napose sunčeve energije.“Obnovljivi izvori kao energija budućnosti već su tu. Rješenja postoje, imamo sredstva i znamo kako. Sve što nedostaje je politička volja da se krene naprijed!”, izjavio je Luka Tomac u ime Zelene akcije.“Odabirom bicikla kao prijevoznog sredstva svatko od nas može pridonijeti zdravijem i čišćem okolišu, a svaki pojedinac čini veliku razliku i time, na jednostavan način, pridonosi smanjenju klimatskih promjena”, objašnjavaju iz Sindikata biciklista i pozivaju sve da se pridruže vožnji. Transport predstavlja gotovo četvrtinu emisija stakleničkih plinova u Europi, glavni je uzrok zagađenja zraka u gradovima i smrtnosti čak 467.000 ljudi godišnje, prema Europskoj agenciji za okoliš. Stoga je niskougljični razvoj gradova, koji uključuje kvalitetnu biciklističku infrastrukturu, ključan.Prosvjedna vožnja 12.3. započinje okupljanjem u 16h u dvorištu Tehničkog muzeja, gdje se održava izložba “Futurama Redux - Urban Mobility After Cars & Oil”, a nakon prolaska kroz glavne prometnice Zagreba završava na nasipu kod kluba Močvara uz prigodni program. Više informacija na Facebooku