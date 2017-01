Zamka s besplatnim

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Jedan od klasičnih modela privlačenja potencijalnih klijenata i pratitelja je da im se ponudi nešto besplatno, nakon čega ćete od njih dobiti kontakt podatke za daljnju “obradu”.U jednu ruku, dio primatelja ovog newslettera je i došao na listu tako što je downloadao jedan od mojih ebookova ili im je iskočio pop-up da se mogu prijaviti na besplatni newsletter. No jedan dio vas (čitatelja) nije došao ovdje na temelju toga, veće nečeg drugog.No, vratimo se za sada na zamku s besplatnim te na dio kojem trebate dati posebnu pažnju. Naime, mislite li da vašoj ciljnoj skupini treba još jedan ebook s rješenjima problema X ili još jedna facebook grupa fokusirana na Y ili newsletter koji na svoj način ponavlja temu koju obrađuje deseci drugih newslettera?Definitivno da ne treba, jer već samim pogledom na “daj mi email i dobiš 10 trikova za xyz” jednostavno znaju što ih nakon toga čeka - autoresponder sekvenca ili kupi-kupi-kupi sekvenca ili preprodaja njihove email adrese.Ista stvar se dešavao i u off-line svijetu, kada novi poduzetnik otvori svoju radnju, pozove desetke poznanika te još nekoliko desetaka potencijalnih klijenata, pa kada ih dobro počasti nada se da će nakon domjenka svi oni pohrliti kod njega i postati lojalni klijenti. Hmmm… i ne baš.Zamka u korištenju tehnike BESPLATNO je u tome što “plijen” zna da je to zamka i to jako dobro osjeća, pa vas radi toga i želi nadmudriti u čemu je često vrlo uspješan. U konačnici, vi ste na gubitku - financijski ali i reputacijom.Zato “evo nešto besplatno, pa će oni spustiti štit” ne funkcionira na način zamke i nemojte to raditi ako je ikako moguće.Uspješna tehnika privlačenja kroz “besplatno” je u redovitoj demonstraciji što možete učiniti za njih, što oni mogu dobiti u suradnji s vama i s vremena na vrijeme davanjem malih uvida kako izgledaju vaši procesi.3 detalja kako montaža PVC stolarije diže njezin vijek trajanja za 50%: ispravan raspored miješanja namirnica kako bi kolač ispao mekan, tehnika čišćenja koja se koristi u industriji te efikasno skida prljavštinu s fuga. Dakle, tajna efikasnosti ove tehnike je u tome da ne izgleda niti da bude zamka i da igrate pošteno. Steći povjerenje je jako teško, no izgubiti ja iznimno lako.