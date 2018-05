Zašto je mogućnost izbora loša strategija?

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Uobičajena mišljenje da kod izrade prodajnih pisama primatelju treba pružiti nekoliko mogućnosti odabira od onog što mu možemo pružiti, a onda će on sam za sebe odabrati opciju koja mu najviše odgovara.Prikazujući sebe kao fleksibilno rješenje i otvarajući prostor za različite oblike suradnje bi po nekoj logici bio najbolji pristup jer će on (primatelj) sam za sebe odabrati opciju koja mu najviše odgovara.Nudeći različite mogućnosti izbora bi trebala biti dobra strategija ali… stvarnost je nešto sasvim drugo.Mi ljudi volimo imati mogućnost odabira / izbora i za takvu mogućnost smo spremni boriti se do zadnje kapi krvi. Spremni smo poduzeti što god je potrebno, jer ne želimo osjećaj da nas netko guši i ograničava. Želimo pravo odabira!I onog trenutka kada to pravo dobijemo, kada ostvarimo mogućnost odabira / izbora velika većina nas “zatilta” i “zablokira” te ne znamo što bismo odabrali.Netko drugi nam treba reći što bismo trebali odabrati, tuđe mišljenje nam je bitno kako bismo mogli odlučiti, premišljamo kako bismo odabrali najbolje rješenje… ali... hmmm... zar baš moram... nisam siguran... što ako...Sve ovo nas dovodi do važne postavke - ljudi žele mogućnost odabira, no nisu voljni birati!Zbog toga je prodajna strategija “što različitiji izboru i sami će odabrati što je najbolje za njih”jako loš odabir i zbog toga mnoga prodajna pisma završe u kanti za smeće, SPAM ili deleted items folderu.