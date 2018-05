demonstriraj i pokaži što imaš

pokaži zadovoljstvo koje time ostvaruješ

ostavi im otvoreni prostor da nagađaju kako si do toga došao (sumnja)

reci im gdje mogu saznati prvi korak u otkrivanju “tajne”

polako i korak po korak neka uđu u grupu “uspješnih” (osjećaj pripadnosti)

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Oh da… stigla ja na tapet i famozna zavist - emocija koja čini čuda u prodaji.Zavist se često povezuje s nezadovoljstvom jer netko drugi ima “nepoštenu” prednost nad nama, što je onda dobar motivator za pokrenuti se.Zavist se često stavlja u kategoriju nepoželjnih emocija i stanja, a društveno se i osuđuje kao nešto jako loše.Ali… kako to bude s hrpom emocija - to da je nešto društveno neprihvatljivo ne znači da nemamo u sebi i da se ponekad ne ponašamo baš u skladu s opisom dotične emocije.Osim toga, ipak smo mi ljudi.Ukratko, rezultati aktivacije emocije zavisti jako dobro funkcioniraju zadnjih nekoliko godina u danima oko Božića i kraja godine, a i društvene mreže su kumovale u tome da zavist sve češće ispliva na površinu.Tehnika zavisti funkcionira tako da slike i poruke koje se odašilju prikazuju “uspješne i sretne situacije ili ljude” što nam dodatno trlja nos i stvara osjećaje nezadovoljstva jer “vidi kako sam ja takva i s takvim nedostacima uspjela postići to i to” nakon čega često ide i poruka “…a ako mi se pridružiš pokazat ću ti kako i ti možeš postati uspješan”.Preuveličavam gornji primjer, no formula je vrlo jednostavna:Mnogi će odmahnuti rukom da ovo nije ništa posebno i da ne padaju na takve “jeftine fore”. Ne znam baš, iznenadili biste se kako igra oko zavisti daje odlične prodajne rezultate. Ne samo u luksuznim stvarima, već i u teškoj industriji.p.s. Ne padate na zavist? Zanimljivo… a pratite li što vam radi konkurencija? Vrlo vjerojatno. Jeste li se ikada zapitali što to oni rade da imaju drugačije rezultate od vas, pa vas je to pokrenulo u smjeru da i sami unaprijedite neke procese ili ste “odmahnuli rukom” i možebitno posprdno rekli da su oni ovo ili ono?p.p.s. U zadnje vrijeme se zavist na društvenim mrežama često ispoljava u ful negativnom kontekstu. Odite na neki od članaka ili statusa različitih uspješnih ili “uspješnih” ljudi i ubrzo ćete vidjeti demonstraciju zavisti u svom maksimalnom zamahu :)