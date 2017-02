Život kroz crtiće, djevojčica koja kroti orlove i neprospavane noći na ZagrebDoxu

Na današnjem predstavljanju ovogodišnjeg festivala dokumentarnog filma ZagrebDox , koji se od 26. veljače do 5. ožujka održava u Kaptol Boutique Cinema, program su predstavili direktor festivala Nenad Puhovski, producentica Lucija Parać i Sanja Milinović, direktorica Odjela za direktan nastup na tržištu u Hrvatskom Telekomu, generalnom sponzoru festivala."U međunarodnu konkurenciju 13. ZagrebDoxa uvršten je 21 dokumentarni film. Kao i svake godine nekoliko naslova u Zagreb stiže s prestižnim nominacijama ili nagradama. Uz filmove koji su bili u krugu prednominacija za Oscara,Alexa Gibneyja,Kirsten Johnson i Vrabac huligan redateljice Nanfu Wang, u krug finalista za prestižnu Akademijinu nagradu ušao je iu režiji Rogera Rossa Williamsa.U utrci za Veliki pečat sudjeluje i izniman danski dokumentaracu režiji Andreasa Dalsgaarda i Obaidah Zytoon, koji na ZagrebDox stiže s prestižnom nagradom žirija sekcije Dani autora Venecijanskog festivala. Nastao u formi videodnevnika redateljice u kojem su zabilježena intimna druženja grupe prijatelja, mladih aktivista, uoči i tijekom Arapskog proljeća, film svjedoči o tragičnoj sudbini Sirije. Američki dokumentaracu režiji Otta Bella priča je o trinaestogodišnjoj djevojčici Aisholpan, koja će postati prva žena koja lovi s orlom u dvanaest generacija svoje obitelji nomada iz planinskih predjela Mongolije. Film je osvojio značajan broj nagrada, uključujući Nagradu Cinema Eye i nagradu za najbolji dokumentarac festivala u Hamptonsu", istaknuo je Nenad Puhovski.Uz SAD, koji prevladava po broju naslova (sedam), zanimljivo je da je u međunarodnu konkurenciju ove godine uvršteno čak šest dokumentaraca iz Poljske, zemlje s dugom i bogatom tradicijom dokumentarizma. Poljsku invaziju na ZagrebDox predvodi, hipnotični filmski portret New Yorka i Njujorčana u režiji Piotra Stasika, a posebno zanimljivu i svježu poetiku donosi poljski hibrid dokumentarizma i fikcije, film o “mladosti u punom sjaju” s ulica Varšave poljskog autora Michała Marczaka, koji je nagrađen za režiju na Sundanceu.Ukupno 21 dokumentarni film natjecat će se i za Veliki pečat u regionalnoj konkurenciji, u koju je ove godine uvršteno devet hrvatskih naslova. Riječ je o filmovima:Damira Terešaka,Đure Gavrana,Biljane Čakić,Kristijana Milića, snimljen u koprodukciji Hrvatske i Austrije,Ljiljane Šišmanović,Borisa Poljaka,Roberta Tomića Zubera,Silvestra Kolbasa iGorana Devića. Hrvatski filmovi i autori bit će zasebno predstavljeni na Dox druženju s domaćim autorima u tjednu uoči ZagrebDoxa.Finsko-bugarski dokumentaracu režiji Tonislava Hristova donosi priču o poštaru u malom selu na bugarsko-tuskoj granici koje zbog europske izbjegličke krize ponovno dobiva na strateškoj važnosti. Protagonist se kandidira za gradonačelnika u želji da prihvati izbjeglice i tako revitalizira izumiruće selo, no ubrzo otkriva da dobre namjere nisu garancija političkog probitka.Srpski dokumentaracu režiji Ognjena Glavonića – nagrađen između ostalog za najbolji balkanski dokumentarac na Dokufestu u Prizrenu – eskperimentalni je dokutriler o masovnoj grobnici u predgrađu Beograda, a iz Srbije nam stiže i filmu režiji Ivana Mandića o popularnom blogu mlade beogradske prostitutke.Uz glavni program, ZagrebDox uključuje i niz popularnih službenih programa: Biografski dox, Glazbeni globus, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstore doxa, Stanje stvari, Teen Dox i ADU Dox. Zanimljivi su i posebni programi: Majke i kćeri donosi četiri filma na temu uvijek zanimljivih odnosa između dviju generacija žena u istoj obitelji, dok Serija 65+ donosi tri filma nastala u okviru serijala posvećenog svakodnevici osoba starije životne dobi. Riječ je o dokumentarcimau režiji Gorana Devića i u produkciji Petnaeste umjetnosti. Platforma ZagrebDoXXL i ove godine donosi niz okruglih stolova, razgovora i proširenih sesija Q&A-a, a kao dio posebnih događanja za posjetitelje je organiziran i niz projekcija virtualne stvarnosti (VR) u suradnji s Hrvatskim Telekomom i Samsungom.ZagrebDox donosi i dvije retrospektive. Jedna je posvećena austrijskom redatelju Nikolausu Geyrhalteru, a druga produkciji Factum. Jednog od najznačajnijih austrijskih redatelja upoznat ćemo u četiri dokumentarca, uključujući njegov rani rad(1994) i njegov najnoviji film, posvetu destruktivnoj prirodi čovječanstva(2016), dok će u programu 20 godina Factuma nezavisna zagrebačka produkcija biti predstavljena odabirom najboljih ostvarenja po izboru Vetona Nurkolarija, direktora prizrenskog Dokufesta.Program ZagrebDox Pro za profesionalce opet organizira pripremne radionice za odabrane autorske dokumentarne projekte u različitim fazama razvoja i produkcije, pitching forum, na kojem se projekti predstavljaju javnosti, potencijalnim financijerima i distributerima, te Dan međunarodne suradnje, koji će omogućiti poslovno umrežavanje stručnjacima iz svijeta dokumentaristike, projektnim timovima i drugim filmskim profesionalcima.“Veseli nas još jedna bogata filmska godina u kojoj nastavljamo suradnju Hrvatskog Telekoma s vodećim filmskim festivalima u Hrvatskoj. Počinjemo sa ZagrebDoxom i vrhunskim dokumentarcima u kojima ćemo, sigurna sam, uživati i ove godine. Zahvaljujući dobroj suradnji sa ZagrebDoxovim timom, ljubiteljima dokumentaraca koji neće moći doći na festival donijet ćemo djelić festivalske atmosfere u njihove domove diljem Hrvatske. Korisnici MAXtv-a moći će ekskluzivno uživati u vrhunskim naslovima sa ZagrebDoxa:te filmom, koji će na platformi MAXtv-a biti dostupni nakon posljednje projekcije na festivalu. Pozivam vas da nam se pridružite na ZagrebDoxu i uživate cijeli tjedan u vrhunskim projekcijama i u nizu drugih filmskih i zabavnih sadržaja”, izjavila je Sanja Milinović, direktorica Odjela za direktan nastup na tržištu u Hrvatskom Telekomu."13. izdanje ZagrebDoxa održat će se u kinu Kaptol Boutique Cinema u Centru Kaptol. U svih pet dvorana prikazat ćemo više od 120 dokumentaraca iz 15 programa. Cijene ulaznica iznose 23 kune za dnevne projekcije i 28 kuna za večernje projekcije. Za program Teen Dox, s kojim nastavljamo i ove godine, cijena ulaznice bit će 18 kuna. Već tradicionalno nakon zatvaranja festivala i dodjele nagrada najboljim filmovima po izboru žirija u programu The Best of Fest, koji se održava u nedjelju, 5. ožujka, po cijeni paketa ulaznica od 40 kn posjetiteljima omogućujemo da pogledaju sve nagrađene filmove.I za ovo izdanje ZagrebDoxa u dnevnim terminima besplatno prikazujemo sve filmove iz međunarodne i regionalne konkurencije. ZagrebDox se – kao i dosad – održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa – Potprograma MEDIA. Drago nam je da možemo pozdraviti i posebno zahvaliti Hrvatskom Telekomu, koji je, prepoznajući važnost filma i filmskih festivala, sada već dvanaestu godinu zaredom generalni sponzor ZagrebDoxa", izjavila je producentica Lucija Parać.