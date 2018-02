Zlatni medvjed 68. Berlinala filmu 'Touch Me Not'

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

Internacionalni žiri kojim je predsedavao Tom Tykwer i u kome su se nalazili Cécile de France, Chema Prado, Adele Romanski, Ryūichi Sakamoto i Stephanie Zacharek, Zlatnog medveda je dodelio filmu Touch me Not rumunske rediteljke Adine Pintilie. Ovo je jedno od najvećih iznenađenja sa dodele nagrada, uz po generalnom mišljenu, mnogo jače kandidate u trci. Film ima neosporne kvalitete, pre svega u provokativnom tretmanu telesnosti, građenom oko storije o pedesetogodišnjoj Britanki Lauri (Laura Benson) koja ima problema sa intimnošću, te tako okušava nove mogućnosti fizičkog približavanja muškarcima. Dovlatov Alexeia Germana Jr, jedan od dva favorita iz glavnog takmičarskog programa, ostao je skrajnut za sve nagrade sem za kostimografiju i scenografiju, što je Eleni Okopnayevoj donelo Srebrnog medveda za vanredan umetnički doprinos. Ovo je iznenađujuće uspeo film o književnoj sceni Sovjetskog saveza stegnute cenzurom i političkom potkovanošću komisija koje su odlučivale o objavljivanju i promociji pisaca i pesnika, spakovan u šest zimskih dana 1971. koji nisu izabrani slučajno. U tom periodu, odluku da emigrira je doneo Joseph Brodsky (Artur Beschastny), blizak piščev prijatelj, čiji je odlazak kasnije inspirisao i samog Dovlatova da napusti zemlju. Glavnu ulogu tumači srpski glumac Milan Marić koji sklisko ulazi u kožu još neafirmisanog pisca, uz njegov glas koji naravitno vodi film.Drugi favorit – Transit je ostao sasvim praznih ruku, iako je bio jedan od najkvalitetnijih filmova na festivalu.Srebrni medved (Alfred Bauer nagrada) za igrani film koji otvara nove perspektive je opravdano otišao Naslednicama Marcela Martinessija, za priču o iznenadnoj finansijskoj krizi postarijeg lezbejskog para koja ih, nizom posledičnih okolnosti, udaljava. Film je takođe odneo Teddy nagradu za najbolji igrani film, nagradu Fipresci žirija i Srebrnog medveda za najbolju žensku ulogu Ani Brun.Najbolji glumac je Anthony Bajon za ulogu mladog narkomana Thomasa u Molitvi , filmu koji prati njegov put geneze uz novi asketski život ispunjen molitvom.Srebrni medved za najbolji scenario je pripao Manuelu Alcali i Alonsu Ruizpalaciosu za Muzej , drugi igrani film Meksikanca Alonsa Ruizpalaciosa koji sa humorom postavlja pitanje "ko je lopov u svetu lopovluka?" Film je inspirisan istinitim događajem iz 1980-ih, kada je u toku Badnje večeri iz Nacionalnog muzeja antropologije u Ciudad de Mexico nestalo 140 vrednih eksponata.Najbolji redatelj je Wes Anderson za stop-motion animaciju The Isle of Dogs , film koji je otvorio festival i u kome su junaci psi nastanjeni na jednom japanskom ostrvu, negde u bliskoj budućnosti.Srebrni medved (velika nagrada žirija) uručena je Małgorzati Szumowskoj za Mug (Njušku), soldan film o mladiću čije lice kroz nesreću na radu na velikoj skulpturi Hrista u poljskoj provinciji biva deformisano i on gubi izgled i ljubav svoga života, okružen sujeverjem i prezirom male zajednice koja ga se najednom plaši.Najboljim dokumentarnim filmom je krunisan Waldheimov valcer Austrijske rediteljke Ruth Beckermann o nekadašnjem pripadniku Wermachta, koji je izgradio besprekornu posleratnu političku karijeru u kojoj je dogurao i do devetog predsednika Austrije 1986. Beckermann je na tragu lakoće pranja biografije uz šarm, karizmu i istreniran osmeh.Kompletna lista pobednika na web stranici Berlinala