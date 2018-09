Aleksandar Musić kaže za intervju: “Interesantan intervju. Da ga moram opisati nekom sintagmom, rekao bih – kontrolirana odlučnost. Žena je inteligentna, svako joj pitanje u glavi povlači nekoliko novih upitnika, nema tu pompoznosti i poznavanja Tajne Svemira. To je dakako dobra karakterna kvaliteta, ne nužno i politička. Politika voli i smionost i rabijatnost i dobro upakirano šaputanje pučanima.”



Ako želi nešto napraviti, morat će se što prije početi agresivno pozicionirati, desnicu nikad neće imati, pa se logično nameće kao netko tko bi mogao probati objediniti pristojniju, nekapovićevsku ljevicu i pasivizirane liberale, one koji nisu posaugani od strane HNS-a i njegovih derivata te od strane HSLS-a. Takvih ima, možda i više no ikad, zato i predstavljaju bazen glasova. Da sam na njezinom mjestu, uz HDZ, koji joj se nameće kao prirodni oponent, pro-aktivno bih, možda čak i jače, gađao SDP, kao stranku sitnih kokošara, kumeka i birokrata, koja je iznevjerila ‘onu bolju Hrvatsku’ (takvu bih sintagmu rabio, da zatitram čula). SDP-ovo biračko tijelo je zrelo za jedan nagli takeover, cijeli krajevi u Hrvatskoj kopne politički podpredstavljeni i nepredstavljeni.

Kolakušića vjerojatno dosta ljudi vuče za rukav ovih dana. Pitanje je ima li on cojones za ulazak u neki konkretni sraz ili pak samo voli koketirati s politikom, igrati se narodnog pravednika, a u ključnom trenutku povlačiti natrag u ulogu suca. Ako je pak spreman, je li materijal za neku ozbiljnu građansku opciju ili za živozidaške kombinacije. Kako čujem, neke je opcije ovog drugog tipa odbio.

Vučetić, za kojeg je upitana, je pak u političkom smislu izvanserijski kilavac te joj može prinijeti samo blamažu. Niti ima glasove iza sebe, niti ih onom logorejom može osvojiti, a u prvom televizijskom sučeljavanju će ga neki pučki tribun odgojen na parizeru i Žuji raznijeti.

U ovom joj trenutku definitivno nedostaju barem 2-3 jaka, nepotrošena imena, s kojima bi onda mogla graditi politički brand. Ako uzmemo da ih nema. Ako ih ima, a nije ih komunicirala, vrijeme je da to učini.