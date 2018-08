Danas je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima

Mada pod žrtve totalitarnih režima spadaju i žrtve ustaškog režima, zanimljivo je uočiti da se danas u većini domaćih medija kao totalitarni režim spominje isključivo komunistički režim (Vlada polaže vijence samo na grobnice žrtava komunizma), a ustaštva i njegovih žrtava kao da nije ni bilo. Taj Dan sjećanja nije tako zamišljen. Sve žrtve totalitarnih režima zaslužuju jednako sjećanje. – European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism