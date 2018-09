Danko Končar: Da nisam posudio novac, to bi vjerojatno značilo i kraj priče o Uljaniku

Nino Raspudić kad nije politički navijač može iznijeti neke zanimljive misli i ne treba ga sasvim otpisati kao žestokog desničara. Mada će naravno reći: “Jedina dobra vijest u cijeloj priči jest da agonija Uljanika označava početak kraja IDS-ove totalne vlasti u Istri.” On kaže i: “Sve ankete godinama pokazuju kako većina građana smatra da zemlja ide u krivom smjeru, a ipak na vlasti održavaju one o čijim upravljačkim sposobnostima imaju takvo mišljenje. Kako to? Odgovor leži u neorganiziranosti medijski manipulirane i sluđene većine i beskrupuloznosti uvezane, iskusne, vješte klike koja uvijek nanovo zgrabi poluge vlasti zahvaljujući trulom sistemu posredovanja.” Večernji