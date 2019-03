Darko Rundek okupio Zagrepčane za spas potoka Črnomerec

Brod Polar Empress norveške kompanije Shearwater uplovio je u crnogorske vode i već sljedeći tjedan počinju ozbiljna istraživanja koliko nafte i plina ima u podmorju, na kojoj dubini i gdje se točno nalazi. Ekološki stručnjaci tvrde da je Crna Gora potpisala “smrtnu presudu” i da će na ovaj način ugasiti turizam. To demantira šef Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović: “Bušotine se nalaze točno na mjestu gdje teče morska struja, koja je dosta jaka i ide od Albanije, pored Crne Gore, prema Hrvatskoj. Prema tome, ako dođe do nekih ekoloških problema, više bi Hrvatska stradala nego Crna Gora, koja to ne bi ni osjetila.” Vjeran Piršić iz Udruge Eko Kvarner pak tvrdi da nam ne prijeti velika opasnost. Slobodna Dalmacija…