Denis Kuljiš: Andrija Mikulić – hadezeovski inspektor Maigret

Uljanik je gotov, a slijedi i ostatak Hrvatske. Nema više para, nema više dovoljno budala da vas hrane. Parazituum mobile ne funkcionira. Sustav će se raspasti – prvo neće biti plaća i donacija u javnom sektoru, pa neće biti doktora da vas liječe – jer kad govna dođu do grla više neće šutjeti nego će pobjeći, potom neće biti ni penzija. I neka se reset dogodi što prije. Dok je sve bilo na naš račun, to nije bio vaš problem. Sad, nakon što ste potrošili naših 30 milijardi kuna, to je vaš problem. Ali ne vidim zašto biste vi bili naš – Matija Babić na Indexu.