Dežulović: Predsjednica na večeri sa sitnim dilerom – točna mjera hrvatske idiokracije

Kolumnisti Novosti lijepo prodire u srž afere SMS: “Te obavještajne smutljivce motivira odanost apstraktnoj ‘domovini’, ali to svakako nije uređena i kontrolirana država, koju preziru pa makar to bila i hrvatska država. Jesu li ljudi na vlasti slučajno okruženi tim subinteligentnim spletkarošima ili je to, naprotiv, sasvim u skladu s njihovim političkim, moralnim i drugim kapacitetima?”.