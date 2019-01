Dežulović: Rado ide Srbin sa Hrvatom

Neupućeni kakav kulturni antropolog pomislio bi kako to u Imotskoj krajini živi buntovan neki paganski svijet, ali znamo da je to najdalje što je od istine uopće moguće otići: Imoćani su gotovo konsenzusom katolički vjernici. Ne bi to smjelo biti paradoksalno, jer u strogo teološkom smislu psovanje Boga je ultimativni znak čvrste vjere. Kad ja, recimo, psujem Boga, nitko to ne shvaća ozbiljno. Imoćanima pak bogohuljenje je najviši, konačni stupanj intimnosti sa Stvoriteljem, katolička nirvana. Kad Imoćanin psuje Boga, neumjesno je moralizirati i miješati se: to je između njih dvojice, samo njihova stvar – piše u slavu imotske psovke Boris Dežulović za Novosti.