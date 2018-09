“Algoritam je propao i ostavio nas u rupi od pola milijuna kuna za robu koju su uzeli, prodali i nama nisu platili. Mi smo istovremeno državi za sve te nenaplaćene stripove platili PDV i porez na ‘dobit’. Očito je to standardni poslovni model koji se najbolje vidi na primjeru Agrokora… Novac nije tek tako nestao. Mora postojati odgovor na pitanje na što su oni uspjeli spaliti i potrošiti te silne milijune. Oni godinama rade gubitke po 8, 10, 12 milijuna kuna. Koji bi to vlasnik dozvoljavao takve gubitke, a da ništa ne promijeni? Meni je to jako sumnjivo i smrdi na izvlačenje novca kroz kojekakve savjetodavne usluge i fiktivne račune”, kaže Marko Šuljić iz Fibre. Čovjek priča pametno i realno u intervjuu za Lupigu.