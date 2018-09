“Doktor za spavanje” Michael Breus ima kalkulator za potreban broj sati sna: Od trenutka buđenja oduzmite sedam i pol sati i idućih sedam do deset dana idite u to vrijeme spavati. Znači, ako ustajete u sedam sati, odlazite na počinak u 23:30 sati. Držite se tog ritma sedam do deset dana, kako bi se tijelo naviknulo. Ako se nakon ovog perioda budite sami, nekoliko minuta prije alarma, pronašli ste svoju idealnu dozu sna. Ako vas i dalje alarm budi, ponovite postupak, ali dodajte još pola sata. Život i stil, Business Insider