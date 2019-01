Dodik: Stanje u BiH isto je kao pred rat, za sve su krivi Bošnjaci

I dosad su neki hrvatski diplomati ozbiljno sramotili državu, koju zastupaju u inozemstvu, od toga da su optuživani za napastovanje služinčadi, do toga da su se upleli u šverc, kriminal, zloupotrebu droga. Međutim, nitko nikad nigdje nije Hrvatsku tako snažno osramotio kao što je to 9. siječnja u Banja Luci učinio Ivan Del Vechio, sada već vjerojatno bivši hrvatski ambasador u Sarajevu – piše Davor Gjenero u uvodu članka za Al Jazeeru. Zanimljivo je da Gjenero kao i većina hrvatskih medija jedva spominju Dragana Čovića koji je mnogo veća figura od lakosmjenjivog i očito senilnog ambasadora (69), pa mu je i zasluga u sramoćenju Hrvatske i Hrvata u BiH i šire mnogo veća. Istina, on nije formalno pod ingerencijom RH, ali se Hrvatska prilično izložila u EU da bi branila Čovićevu politiku u BiH.