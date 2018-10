Dokumenti: Kako je Brkić došao od 500 tisuća do 13 milijuna kuna

Index otvara novi kut u priči o Milijanu Brkiću – novac. Poreznici su 2014. godine bili ispitivali Brkićevo bogaćenje od 2005. do 2012. godine i nisu pronašli ništa kompromitirajuće, dok Ilko Ćimić u izvještaju vidi “vrlo zanimljive i sumnjive transakcije”. Od Brkićeve ušteđevine od pola milijuna kuna iz 2005. (svadbeni dar, kaže potpredsjednik HDZ-a) do kredita kojih su on i žena do 2012. podigli u vrijednosti od 13,6 milijuna kuna.