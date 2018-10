“Nema gore stvari za državu nego kad vam pucaju tajne mjere jer to pokazuje da se država ne može nositi s kriminalom, da je on jači”, rekao bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić u Novom danu. Nije siguran da postoji “obavještajno podzemlje”, ali on vidi “neku vrstu duboke države gdje su ljudi na pozicijama koji međusobno surađuju”. Odvjetnik Anto Nobilo o curenju informacija preko Milijana Brkića kaže da je njega tada zaštitio vrh države.