Država izdvaja 2,5 milijarde kuna za zapošljavanje u 2018., nezaposlenih ima 134.000

Za samozapošljavanje će se moći doći i do potpore od 140 tisuća kuna udruživanjem do četiri osobe u trgovačko društvo, a do 175 tisuća kuna ulaskom u zadrugarstvo do pet osoba. U odnosu na ranije materijale i najave, u konačnom prijedlogu te mjere uvodi se uvjet poslodavcima koji će koristiti mjeru da ne mogu zaposliti više sezonaca od broja stalno zaposlenih, piše Poslovni o prijedlogu mjera poticanja zapošljavanja.